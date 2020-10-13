İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2020 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?

Basın bülteninde göze çarpan Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? Gelir vergisi kim tarafından ödenir? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 13 Ekim 2020 Salı tarihli haberimize göz atarak, Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? Gelir vergisi kim tarafından ödenir? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

13 Ekim 2020 Salı 18:22
Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2020 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
Takip Et:

Gelir Vergisi Hesaplama Oranları Nelerdir?

Gelir vergisinin hesaplanma oranı gelire göre değişir. Kişi, geliri üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.

Gelir Vergisi Ödemekle Yükümlü Kişiler Kimlerdir?

Gelir vergisi ödemekle yükümlü olanlar, ticari veya zirai yollarla para kazanan konut veya ticari mülk sahipleri ve sahip olduğu gayrimenkulden para kazananlar gelir vergisi ödemek zorundadır.


Gelir vergisi ödemekle yükümlü iki tür insan vardır:

Tam mükellef

: Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden ve en az altı aydır Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşı, yurt içinde ikamet eden veya yurtdışında çalışan bir Türk vatandaşıdır. Tam mükellefler, tüm yerli ve yabancı gelirlerinin toplamından vergilendirilir.

Dar mükellef

: Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde gayrimenkul sahibi olan, yurt dışında yaşayan veya çalışan kişilerdir. Bu kişilere yalnızca Türkiye'deki gelir üzerinden vergilendirme yapılır.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir vergisi beyannamesi, kişinin geçen yıl elde ettiği ticari karı gösteren resmi bir belgedir. Vergilendirme yıllık kar ve gelire dayandığından, kişinin bir beyanname formu getirmesi gerekir. Beyanname formuna Vergi Dairesi'nin intenet sitesinden veya bir mobil uygulama üzerinden ulaşılabilir. Beyanname ibraz ettikten sonra şahsın ödediği vergi hesaplanacaktır.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Vergi ödeme süresi, vergi dairesi tarafından iki taksitle belirlenir. İlk taksitin Mart ayı sonunda, ikinci taksitin ise en geç Temmuz ayı sonunda ödenmesi gerekmektedir. Ancak kişi gelir vergisini basit bir işlemle öderse ilk taksit Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Basit Usule Tabi Tutulmanın Şartları ve Avantajları Nelerdir?

Basit prosedürlere uyanlar, gelir vergisinin sağladığı yardımlardan yararlanabilirler. Bu gerekliliğin genel ve özel koşullarını karşılamalıdır.

Basit usule tabi tutulmanın genel şartları şunlardır:

  • Kendi işinizde çalışın.
  • Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kredi işlemleri için, büyük şehirlerde yıllık kira 7.000 TL'yi geçmemek üzere 11.000 TL'dir.
  • Mesleki statüsü nedeniyle gerçek gelir vergisi ödemeye gerek yoktur.

Basit usule tabi tutulmanın özel şartları şunlardır:

  • Alım satım: Alım yerindeki yıllık alım tutarının 140.000 TL'yi, yıllık satış tutarının ise 220.000 TL'yi geçmemesini,
  • Hizmet sektörü: Yıllık gayri safi milli hasılasının 70.000 Türk Lirasını aşmaması,
  • Ticaret ve Hizmet işletmeleri için: yıllık ticari gelir ve satışlar 220.000 TL'yi aşmamaktadır.

Basit usule tabi tutulmanın avantajları şunlardır:

  • İşletme kazancına yıllık 11.000 Türk Lirası (TL) indirim,
  • Engellilik indiriminden yararlanın,
  • Üç aylık geçici vergi muafiyeti, Ücretsiz ücretler,
  • Kira ve KDV beyannameleri,
  • Muhasebe defterlerini aktif olarak saklayın.


Son Güncelleme: 13.10.2020 18:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OranGelir Vergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Nobel Ekonomi Ödülü'ne Paul Milgrom ve Robert Wilson layık görüldü
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Erzurum'da yeni altın rezervi keşfedildi!
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Sivas patates rekoltesiyle yüzleri güldürüyor
Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!
Land Rover Discovery Sport Türkiye fiyatı belli oldu!
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz

Popüler Haberler

Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2020 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
Magnum Porsche çekiliş sonuçları belli oldu! Porsche Cayman kazanan talihliler açıklandı
Sigortası bulunmayan kişiler için muayene işlemleri ve ücreti 2020
Bordo Bereli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? 2020 TSK bordo bereli askerlik şartları
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2020
Whatsapp gibi konuşma programları 2020
Eminevim faizsiz, kefilsiz ve banka kredisiz araba alma imkanı veriyor!
Kolay kredi nedir? En kolay kredi veren bankalar hangileridir? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamı
Emekli için promosyon veren bankalar hangileridir? 2020 Emeklilere promosyon müjdesi
Gelinim Mutfakta yeni gelen Hilal Ve Kaynanası Suzan kimdir?
İstanbul'a giriş çıkış seyahat izni verilen nedenler neler?
Açık öğretim okulu öğrencileri bekçilik için başvuru yapabilir mi?
Kurşun dizisi neden final yapıyor? Dizi erken finali açıkladı!
Türk Telekom Ramazan 1 GB hediye internet kampanyası başvuru
Üniversite yatay geçiş nedir? 2020 Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş nasıl yapılır?
Agi asgari ücrete dahil mi? 2020
Elektrik fatura desteği nedir? Elektrik faturası destek şartları 2020
Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Nafaka alacağı hesaplama
Arka Sokaklar dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2020 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.