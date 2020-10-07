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Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2020 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri

Bir birey bundan kazanç sağlayan bir işletmeye veya mülke sahipse, gelir vergisi hesaplaması çok önemlidir. Gelir vergisi tutarı, kişinin tüm geliri dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesine göre hesaplanır. Gelir vergisi hesaplama detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

07 Ekim 2020 Çarşamba 12:22
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2020 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
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Gelir Vergisi Hesaplama Oranları Nelerdir?

Gelir vergisinin hesaplanma oranı gelire göre değişir. Kişi, geliri üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlüdür.

Gelir Vergisi Ödemekle Yükümlü Kişiler Kimlerdir?

Gelir vergisi ödemekle yükümlü olanlar, ticari veya zirai yollarla para kazanan konut veya ticari mülk sahipleri ve sahip olduğu gayrimenkulden para kazananlar gelir vergisi ödemek zorundadır.


Gelir vergisi ödemekle yükümlü iki tür insan vardır:

Tam mükellef

: Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet eden ve en az altı aydır Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşı, yurt içinde ikamet eden veya yurtdışında çalışan bir Türk vatandaşıdır. Tam mükellefler, tüm yerli ve yabancı gelirlerinin toplamından vergilendirilir.

Dar mükellef

: Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde gayrimenkul sahibi olan, yurt dışında yaşayan veya çalışan kişilerdir. Bu kişilere yalnızca Türkiye'deki gelir üzerinden vergilendirme yapılır.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir vergisi beyannamesi, kişinin geçen yıl elde ettiği ticari karı gösteren resmi bir belgedir. Vergilendirme yıllık kar ve gelire dayandığından, kişinin bir beyanname formu getirmesi gerekir. Beyanname formuna Vergi Dairesi'nin intenet sitesinden veya bir mobil uygulama üzerinden ulaşılabilir. Beyanname ibraz ettikten sonra şahsın ödediği vergi hesaplanacaktır.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Vergi ödeme süresi, vergi dairesi tarafından iki taksitle belirlenir. İlk taksitin Mart ayı sonunda, ikinci taksitin ise en geç Temmuz ayı sonunda ödenmesi gerekmektedir. Ancak kişi gelir vergisini basit bir işlemle öderse ilk taksit Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Basit Usule Tabi Tutulmanın Şartları ve Avantajları Nelerdir?

Basit prosedürlere uyanlar, gelir vergisinin sağladığı yardımlardan yararlanabilirler. Bu gerekliliğin genel ve özel koşullarını karşılamalıdır.

Basit usule tabi tutulmanın genel şartları şunlardır:

  • Kendi işinizde çalışın.
  • Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kredi işlemleri için, büyük şehirlerde yıllık kira 7.000 TL'yi geçmemek üzere 11.000 TL'dir.
  • Mesleki statüsü nedeniyle gerçek gelir vergisi ödemeye gerek yoktur.

Basit usule tabi tutulmanın özel şartları şunlardır:

  • Alım satım: Alım yerindeki yıllık alım tutarının 140.000 TL'yi, yıllık satış tutarının ise 220.000 TL'yi geçmemesini,
  • Hizmet sektörü: Yıllık gayri safi milli hasılasının 70.000 Türk Lirasını aşmaması,
  • Ticaret ve Hizmet işletmeleri için: yıllık ticari gelir ve satışlar 220.000 TL'yi aşmamaktadır.

Basit usule tabi tutulmanın avantajları şunlardır:

  • İşletme kazancına yıllık 11.000 Türk Lirası (TL) indirim,
  • Engellilik indiriminden yararlanın,
  • Üç aylık geçici vergi muafiyeti, Ücretsiz ücretler,
  • Kira ve KDV beyannameleri,
  • Muhasebe defterlerini aktif olarak saklayın.


Son Güncelleme: 07.10.2020 12:22
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