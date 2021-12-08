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Gelen 66 kuruş zam sonrası motorinin litre fiyatı 10 lirayı aşıyor!

Motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş fiyat artısı gerçekleşecek. Yeni zamlardan sonra ise motorinin litre fiyatı 10 lirayı aşmış olacak.

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:08
Gelen 66 kuruş zam sonrası motorinin litre fiyatı 10 lirayı aşıyor!
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Döviz kurlarında yaşanan artışla ve enerji piyasalarındaki fiyat yükselişler akaryakıt sektörünü etkilerken Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yeni zam haberini duyurdu. Yapılan açıklamada, motorinin litre fiyatında bu gece yarısında itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş bir yükseliş yaşanacağı bildirildi.

Gelen son zam sonrasında ise İstanbul'da litresi 9,35 liradan satılan motorinin 10,01 liraya yükseleceği belirtilirken, İzmir'de motorinin litre fiyatı 9,43 liradan 10,09 lira olacak. Başkent Ankara'da ise ortalama 9,41 liradan satışı yapılan motorinin litre fiyatı da yeni zamla birlikte 10,07 lira olarak satılacak.


Son Güncelleme: 08.12.2021 12:08
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