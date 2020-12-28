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Geçmiş yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından birçok konu tartışmaya açıldı. Bu konulardan biri de geçmiş yıllarda göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar arttığı yönünde oldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:02
Geçmiş yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?
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2021 yılı asgari ücret zammı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 yılı asgari ücret tutarını açıkladı. Yapılan açıklamada 2021 yılında brüt asgari ücretin 3.557 lira, net asgari ücretin ise 2,825 lira olduğu duyuruldu.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından birçok konu gündeme getirildi. Bu konulardan biri de asgari ücretin geçtiğimiz yıllara göre ne kadar arttığı oldu. Yıllara göre asgari ücret artışları ve asgari ücret tutarları listesi şu şekilde;

2007 yılı asgari ücret : 403,034.281 419,155.652

2008 yılı asgari ücret : 608.40 - 481.55 | 638.70 - 546.00

2009 yılı asgari ücret : 666.00 - 527.13 | 693.00 - 546.00

2010 yılı asgari ücret : 729.00 - 521.89 | 760.50 - 544.44

2011 yılı asgari ücret : 796.50 - 570.21 | 837.00 - 599.21

2012 yılı asgari ücret : 886.50 - 701.14 | 940.50 - 739.80

2013 yılı asgari ücret : 978.60 - 773.98 | 1,021.50 - 804.69

2014 yılı asgari ücret : 1,071 - 846 | 1,136 – 891

2015 yılı asgari ücret : 1.201,50 - 949,07 | 1.273,50 - 1.000,54

2016 yılı asgari ücret : 1.647,00 - 1.300,99

2017 yılı asgari ücret : 1.777,00

2018 yılı asgari ücret : 2.029,50 - 1.603,00

2019 yılı asgari ücret : 2.558,00 - 2.020,59

2020 yılı asgari ücret : 2.943,00 - 2.324,70

2021 yılı asgari ücret : Brüt 3.557 lira, Net ise 2.825 lira

Yukarıda verilen listede ikiye bölünen asgari ücret tutarları yılın ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı kapsamında belirtilmiştir.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 21:02
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretOran2021
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