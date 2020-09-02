Geçici iş göremezlik rapor parası hesaplama

İş kazası yaşayan çalışanlar iş kazası raporu alır. İş kazası raporu alan kişilere işveren maaş ödemez ancak SGK bu kişilere rapor parası ödemektedir. İş kazası raporuyla geçici iş göremezlik raporu alan kişiler rapor parası hesaplamasını nasıl yapacaklarını araştırıyor.

İş kazası parası nasıl alınır?

İş kazası raporu alınabilmesi için kişinin sigortalı olarak çalışması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin hastalık raporlarında aranan 90 günlük sigorta primi şartı iş kazası durumlarında aranmamaktadır. İş kazasıyla alınan geçici iş göremezlik raporunun tamamı için o kişiye ödeme yapılır. Buna göre sigortalı olarak 1 gün bile çalışmış olan kişi SGK’dan ödeme alır.

İş kazası sonucu alınacak iş kazası ödemesi başvuru yapıldıktan sonra en geç 15 gün içinde PTT’ye veya kişinin hesabına yatırılır.

İş kazasında maaş kesilir mi?

İşverenler iş göremez hale gelen çalışanına raporlu olduğu süre zarfında maaş ödemek zorunda değildir. Ancak bu kişilere SGK ödeme yapmaktadır. İşverenler geçici süre iş göremez raporu alan çalışanlarına çalışmadığı süre boyunca maaş vermezler.

İş kazası rapor parası nasıl hesaplanır?

İş kazası raporu hesaplama

İş kazası sonucu alınan raporlarda bir günlük rapor parası brüt maaş üzerinden hesaplanır. Hesaplamada rapor alındıktan önceki 3 aylık maaşın toplam brüt kazancın gün sayısına bölünmesiyle ve hesaplama sonucu çıkan tutarın 3’te 2’sini ayakta yarısını ise yatarak tedavi sürecinde verilen raporlarda bir günlük ödeme yapılır.

SGK iş kazası hesaplamalarında kişinin brüt kazancı üzerinden değerlendirir. Buna göre;

Asgari ücretle çalışan kişinin günlük iş kazası ücreti 65,40 TL’dir.

Yatarak tedavilerde bu ücret 49,05 TL,

Brüt kazanç asgari ücretten yüksekse son 3 aylık kazancı gün sayısına bölün.

Çıkan sonucun 2/3’ü ayakta tedavide bir günlük iş kazası ödeneği olarak verilirken, yarsısı ise iş kazasının bir günlük ödemesi olarak verilir.

İş kazası rapor parası sorgulaması nasıl yapılır?

İŞ kazası sorgulaması e-Devlet sisteminden yapılmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “SGK 4A veya 4B iş göremezlik ödemesi” yazarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Sorgulama sonucunda rapor parası bilgisi yok yazısı karşınıza çıkarsa ilgili raporla herhangi bir işlemin yapılmadığı anlaşılır.

Eğer sorgulama sonucunda rapor parası merkeze gönderildi ibaresi yer alıyorsa ödemenin onaylandığını ve banka hesabınıza yatırıldığı anlamına gelir. Ödemeler ortalama 1 hafta içinde hesaba aktarılır.

İş kazası parası hangi bankadan alınır?

İş kazası ödemeleri başvuru yapıldıktan sonra en geç 1 hafta içinde kişinin adına PTT’ye yatırılır. Kişinin tanımlı banka hesabı varsa kişinin banka hesabına ödeme yatırılır.

Kaç günlük rapor maaştan kesilir?

İş kazası SGK rapor hesaplaması yapılırken kesinti yapılıp yapılmayacağı raporun alma nedenine göre değişmektedir. Hastalık nedeniyle alınan raporlarda ödemeler 3. Günden sonra yapılır. Yani bir iki günlük hastalıklara ödeme yapılmaz.