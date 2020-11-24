Garanti, TEB, Akbank, Ziraat bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası faiz artırımı kararının ardından bankaların kredi faiz oranları da artmaya başladı. Özellikle 2020 yılında bankaların konut kredisi faiz oranları tarihin en düşük seviyesine inmişti. Merkez Bankası’nın yeni kararları sonrası başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka kredi faiz oranlarını yükseltti.
24 Kasım 2020 kredi faiz oranları
Akbank
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.52
Konut kredisi: 1.30
Garanti Bankası
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
TEB
İhtiyaç kredisi: 1.2
Taşıt kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.37
Ziraat Bankası
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.35
Halkbank
İhtiyaç kredisi: 1.47
Taşıt kredisi: 1.45
Konut kredisi: 1,15
Vakıfbank
Taşıt kredisi 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.44
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35
İş Bankası
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.40
Ev kredisi: 1.35