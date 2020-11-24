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Garanti, TEB, Akbank, Ziraat bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları

Garanti, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Merkez Bankası faiz artırımı kararının ardından bankalar kredi faiz oranlarını artırdı.

24 Kasım 2020 Salı 22:25
Garanti, TEB, Akbank, Ziraat bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları
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Merkez Bankası faiz artırımı kararının ardından bankaların kredi faiz oranları da artmaya başladı. Özellikle 2020 yılında bankaların konut kredisi faiz oranları tarihin en düşük seviyesine inmişti. Merkez Bankası’nın yeni kararları sonrası başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka kredi faiz oranlarını yükseltti.

24 Kasım 2020 kredi faiz oranları

Akbank

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

Garanti Bankası

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

TEB

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

Ziraat Bankası


Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

Halkbank

İhtiyaç kredisi: 1.47

Taşıt kredisi: 1.45

Konut kredisi: 1,15

Vakıfbank

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

İş Bankası

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35



Son Güncelleme: 24.11.2020 22:25
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Anahtar Kelimeler:
KrediFaiz
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