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Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi

TCMB tarafından uygulamaya alınan FAST sistemi ile birlikte bankalar arasında para transferleri günün her saatinde yapılabilecek. Son olarak Garanti BBVA da müşterilerine bu uygulamayı sunacaklarını açıkladı...

14 Kasım 2020 Cumartesi 15:45
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
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Türkiye’de aktif bir şekilde faaliyetlerine devam eden Garanti BBVA yeni imkanları müşterilerine sunmaya başlıyor. Garanti BBVA’da FAST ve Kolay Adres uygulamaları ile IBAN’a ihtiyaç duymadan para transferi yapılması mümkün hale geldi. Garanti BBVA’nın müşterileri artık her istediklerine, 7 gün 24 saat istedikleri kişilere para transferlerini gerçekleştirebilecekler.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “TCMB’nin hazırlıklarını tamamladığı yeni ödeme sistemi FAST’a ve Kolay Adresleme Sistemi’ne hızla dahil olduk” açıklamasında bulundu.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 18 Aralık 2020’de başlayacağı ve haftanın her gününde 24 saat boyunca para transferlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Garanti BBVA kapsamında da kullanılacak.

Anında Para Transferi

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama ile birlikte müşterilerin para gönderme işlemleri İBAN bilgisine ihtiyaç duyulmadan, Kolay Adresleme Sistemi aracılığı ile cep telefon numarası, pasaport numarası, e-posta adresi veya TC numarası ile gerçekleştirilebilecek.

Garanti BBVA Mobil uygulamasına giriş yapılması ardından Vadesiz Hesap Detayı üzerinden Kolay Adres Tanımla kısmına girilmesi ve İBAN numarası ile eşleştirme yapılması halinde bilgi eklenmektedir. Bu işlemlerin yapılmasıyla birlikte FAST sayesinde farklı bankalar arasında da para transfer işlemlerinin oldukça kısa sürelerde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:45
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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVAMerkez BankasıTCMBFastPara TransferiİBAN
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