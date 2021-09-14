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Galatasaray'ın eski 2. başkanı Abdürrahim Albayrak Coca Cola arazisini satın aldı

Galatasaray’ın eski ikinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Coca Cola’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan arazisini 153.3 milyon TL karşılığında satın aldı. Detaylar haberimizde...

14 Eylül 2021 Salı 20:50
Galatasaray'ın eski 2. başkanı Abdürrahim Albayrak Coca Cola arazisini satın aldı
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Galatasaray’ın eski ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak’ın sahibi olduğu Altur Turizm ve Altur Otomotiv, Coca Cola’nın İstanbul’un Bahçelievler ilçesi içerisinde bulunan arazisini 153.3 milyon Türk Lirası karşılığında satın aldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bulunan açıklamada İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna’da bulunan arazinin Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. Ve Altur Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.’ye 153.3 milyon Türk Lirası karşılığında satıldığı ifadeleri yer aldı. Bu bedelin Altur tarafından peşin olarak ödeneceği ifade edildi.

Altur’da Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Abdürrahim Albayrak, Burak Elmas yönetiminden önce Mustafa Cengiz’in başkan olduğu dönemde Galatasaray’da ikinci başkanlık görevini yürütmüştü. Albayrak Galatasaray’da iken zaman zaman sarı kırmızılı takımın maçlarının sonunda sarf ettiği sözlerle gündeme gelmişti.

 


Son Güncelleme: 14.09.2021 20:50
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayCoca ColaAbdürrahim Albayrak
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