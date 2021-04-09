Galataport projesi nedir? Projeyi hangi şirket yürütüyor?

Galataport diye adlandırdığımız proje İstanbul Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir destinasyon projesidir.

2021 Galataport ne zaman açılacak?

Proje Doğuş Grubu'nun ilgili ve deneyimli holdingle ortaklı çalışılmaktadır. Bu destinasyon projesin 2014 yılından beri devam etmektedir. Projenin içeriğine gelecek olursak 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile, Boğaz kenarında 1.2 km'ye sahip sahil şeridinde yer alan eşsiz kruvaziyer limanı, seçkin bir otel markası, kafeleri, restoranları, butik mağazaları, ofisleri ve iki önemli sanat müzesiyle dünya genelinde önemli olmanın konumu koruyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra tekrar gündeme taşınan Galataport projesi nisan ayı içinde bir çok yapımının tamamlanacağı bildiriliyor. Bazı binalarda ise çalışmalar devam ediyor. Büyük gemilerin yanaşacağı iki binin üstünde işçinin çalıştığı iskele ise tamamlandığı duyuruldu.