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Galataport ne zaman açılacak?

Son zamanların merak edilen projesi Galataport bitmesine çok az bir süre kaldı. İstanbul da yeni bir yer olarak tasarlanacak bu alan için vatandaş Galataport projesi nedir? Hangi şirket kapsamında ilerlemekte? Ve bu yıl içinde ne zaman açılacak gibi soruları sormaya başladı. Bizde size detaylarla birlikte sorunların cevaplarını hazırladık.

09 Nisan 2021 Cuma 18:19
Galataport ne zaman açılacak?
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Galataport projesi nedir? Projeyi hangi şirket yürütüyor?

Galataport diye adlandırdığımız proje İstanbul Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir destinasyon projesidir.

Proje Doğuş Grubu'nun ilgili ve deneyimli holdingle ortaklı çalışılmaktadır. Bu destinasyon projesin 2014 yılından beri devam etmektedir. Projenin içeriğine gelecek olursak 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile, Boğaz kenarında 1.2 km'ye sahip sahil şeridinde yer alan eşsiz kruvaziyer limanı, seçkin bir otel markası, kafeleri, restoranları, butik mağazaları, ofisleri ve iki önemli sanat müzesiyle dünya genelinde önemli olmanın konumu koruyacak.

2021 Galataport ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra tekrar gündeme taşınan Galataport projesi nisan ayı içinde bir çok yapımının tamamlanacağı bildiriliyor. Bazı binalarda ise çalışmalar devam ediyor. Büyük gemilerin yanaşacağı iki binin üstünde işçinin çalıştığı iskele ise tamamlandığı duyuruldu.




Son Güncelleme: 09.04.2021 18:19
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Anahtar Kelimeler:
GalataportProjeIstanbulDestinasyonErdoğanRte
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