Galataport projesi nedir? Projeyi hangi şirket yürütüyor?
Galataport diye adlandırdığımız proje İstanbul Karaköy Vapur İskelesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir destinasyon projesidir.
2021 Galataport ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra tekrar gündeme taşınan Galataport projesi nisan ayı içinde bir çok yapımının tamamlanacağı bildiriliyor. Bazı binalarda ise çalışmalar devam ediyor. Büyük gemilerin yanaşacağı iki binin üstünde işçinin çalıştığı iskele ise tamamlandığı duyuruldu.
Son Güncelleme: 09.04.2021 18:19