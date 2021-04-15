Galata Wind nedir? Galata Wind halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir?

Galata Enerji Wind enerji firması çok yakında borsada halka arz olacak. Son dönemlerde birçok firma borsada halka arz olmaktadır. Bu firmalardan biri Galata Wind Enerji oldu. Vatandaşlarımız Galata Enerji Wind ne zaman halka arz olacak, Galata Enerji Wind ne zaman borsaya girecek, Galata Enerji Wind hisse fiyatı ne kadar sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Galata Enerji Wind, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde halka arz olacağını duyurmuştu. Hisse fiyatı olarak 5,06 TL olacağı bildirilmişti. Talep toplama işlemleri ise Garanti BBVA bankası bünyesinde yapılacak. Galata Enerji Wind enerji firmasının %25 sermayesi Doğan Holding’e aittir. Toplamda 3.369.787.000 adet pay borsada halka arz olacak. Firmanın borsa kodu, arz tarihi ve borsa fiyatı yakında halka bildirilecek.

Galata Wind, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanmış bir firmadır. Garanti BBVA bünyesinde talepler toplanacak. Galata Wind, çok yakında borsaya girecekken vatandaşlarımız Galata Wind borsa kodunu ve hisse fiyatını araştırmaya başladı.

Galata Wind Halka Arz Edilecek

Galata Wind, çok yakında halka arz edilecek bir enerji firmasıdır. Doğan Holding çok yakın bir zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na, ‘’ Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.

Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Galata Wind Borsa Kodu

Galata Wind Enerji A.Ş. firması Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da GWIND adıyla satışa sunulacak.

Galata Wind Enerji Arz Toplama Tarihi

Galata Wind Enerji A.Ş. arz toplama tarihleri 15 Nisan 2021 ile 16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Galata Wind Enerji Hisse Fiyatı Ne Kadar?

Garanti Bankası bünyesinde halka arz edilecek olan Galata Wind Enerji A.Ş. borsada 1 lot fiyatının nominal değerli olarak 1 TL, 1 TL nominal fiyatı olarak ise 5,06 TL olarak satılacak.