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Galata Wind halka arz ne zaman gerçekleşecek? Galata Wind halka arz kodu nedir? Galata Wind halka arz tarihi ve saatleri

Galata Wind halka arzı SPK tarafından onaylanırken birçok kişi tarafından halka arzı ne zaman yapılacağı ve halka arz kodu ne olduğunu araştırmaya başladı. Galata Wind halka arz tarihini ve saatini haberimizden öğrenebilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:39
Galata Wind halka arz ne zaman gerçekleşecek? Galata Wind halka arz kodu nedir? Galata Wind halka arz tarihi ve saatleri
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Geçen haftalarda halk arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu  tarafından onay alan Galata Wind halka arz olacak. Birçok banka aracılığı ile gerçekleşecek halka arzda hisse senedi fiyatı ve halka arz büyüklüğü belli oldu.

Galata Wind ne zaman halka arz olacak?

Galata Wind halka arzı 15 Nisan 2021 tarihinde eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olduğu için istisnalar dışında bütün aracı kurum ve bankalardan giriş sağlanabilir. Genel olarak çoğu halka arzlarda olduğu gibi saat 10:30-13:00’da arası talep toplaması muhtemeldir. Halka arz büyüklüğü 676.511.222,20TL (Ek Satış Dahil 811.813.446,40TL).

Halka açıklık oranı yüzde25 (Ek Satış Dahil yüzde30)

Halka arz fiyatı 5,06TL

Galata Win Halka arz borsa hisse kodu ne?

Galata Wind Enerji Anonim Şirketi ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar" da işlem görecek.

Galata Wind  halka arz talep toplama tarihleri ne zaman?

Galata Wind Enerji halka arz talep toplama tarihleri 15-16 Nisan 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir.

Galata Wind enerji halka arz hisse fiyatı

Bir lot payın nominal değeri  1TL (100 tane 1krş değerinde pay) olup, 1TL nominal değerli paylar 5,06TL'den satışa sunulacak.



Son Güncelleme: 14.04.2021 17:39
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Galata WindGalata Wind Halka Arz
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