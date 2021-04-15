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Galata Wind halka arz hangi bankadan alınır?

Galata Wind anlık olarak halka arz edilmeye başlandı. Galata Wind halka arz edilmesinin ardından hangi bankadan alınacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Galata Wind'in hangi banka üzerinden hissesinin alınacağı araştırılmaya devam ediliyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 23:30
Galata Wind halka arz hangi bankadan alınır?
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Doğan Holding'in iştiraki Galata Wind Enerji, halka arzını izleyen üç yıl içinde üretim portföyünü ikiye katlamayı planlıyor.

Galata Wind Enerji, 15-16 Nisan'da ilave satış dahil sermayesinin yüzde 30'unu hisse başına 5.06 liradan sunacak.

Ek satış dahil tüm hisseler talep kaldırıldıktan sonra satılırsa, 2018'den bu yana en büyük halka arz 811,8 milyon lira olarak gerçekleşecek.

Halka arz öncesinde video konferans ile gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Galata Wind Başkanı Burak Kuyan, Halka arzın ardından yatırımlarına devam eden şirket, yaklaşık 270 megavat (MW) kapasiteli rüzgar ve güneş enerjisi tesisine sahip.

Üç yıl içinde kapasitesini 500-550 MW'a çıkarmayı planladığını söyledi.

Türkiye ve yurtdışından kurulu kura veya dövize endeksli gelir kapasitesinin tesis geliştirmeden artırılması veya satın alma konusunda değerlendirmeler yapılmasını ifade eden Kuyan, yurt dışı projeleri, "yıl sonuna kadar yol haritasını netleştirip duyuracağız" ifadelerini kullandı.

"Döviz borçlarımızı TL'ye döndürdük"

Kuyan şirketin döviz cinsinde olan borçlarını 2018’den itibaren düşürdüğünü ve düzenli temettü ödeyen bir şirket olmanın hedefinde olduğunu belirterek, "Borçluluk enerji sektörünün en önemli konularından bir tanesi. 2018 yılında başlattığımız programla döviz borçlarımızı TL'ye döndürdük ve her sene ciddi azalttık. Bu şirketin yatırım yapma ve temettü potansiyelini ortaya koydu.

Ödenmiş sermayenin en az %5'ini temettü dağıtma hedefimiz var" ifadelerine yer verdi.

Satış geliri geçtiğimiz sene 332.4 milyon lira olan Galata Wind Enerji'nin net kârı 156 milyon lira olarak açıklandı.

Galata Wind enerji halka arz hisse fiyatı

Bir lot payın nominal değeri 1 Türk Lirası (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) şeklinde olup, 1 Türk Lirası nominal değerli pay 5,06 Türk Lirasından satışa çıkacaktır.

Galata Wind halka arz borsa kodu

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem çıkacak.

Galata Wind halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? 

Galata Wind halka arz sürecine birçok bankanın aracılığı ile gerçekleşecek. Halka arz fiyatı olarak açıklanan 5,06 Türk Lirasına göre ek satış haklarının hepsinin kullanılmasının durumunda halka arz büyüklüğüyse 811.813.446,40 Türk Lirası olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan’ın konuya ilişkin vermiş olduğu bilgilere göre Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halkın arzına sunulacak. Bunun yanı sıra ilave olarak "ek satış" hakkının kullanımı doğrultusunda Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsilen 2.673.957.000 adet payının "ek satışı" yapılacak. Bu itibar ile ek satış hakkı kullanımının dahilinde, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30 kısmını temsilini eden 16.043.744.000 adet payının halka arzının yapılması düşünülüyor.

Galata Wind halka arz ne zaman?

Galata Wind halka arz sürecinin 15-16 Nisan tarihlerinde sona erecek. Hisse yıldız pazarda işleme sokulacak.  Lotlar ise eşit şekilde dağıtılacak.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
Galata WindHalka ArzBanka
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