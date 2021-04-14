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Galata Wind halka arz eşit mi, oransal mı dağıtılacak?

Doğan Holding'in enerji yatırımlarından olan Galata Wind halka arz için başvurularını tamamlamıştı. Galata Wind'in yıldız pazarında işlem göreceği bildirildi. Galata Wind'in hisseleri ise 5,06 TL'den satışa sunulacak. Halka arz süreci sabit fiyat ile talep toplama şeklinde gerçekleşecek.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:53
Galata Wind halka arz eşit mi, oransal mı dağıtılacak?
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Doğan Holding’in eseri olan Galata Wind, halka arzı için başvurularını tamamlamıştı. Halka arzı ise birçok banka aracılığı ile gerçekleşecek. Halka arz fiyatı 5,06 TL’ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.

Galata Wind Enerji A.Ş Genel Müdürü Burak Kuyan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalara göre, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Bunun yanı sıra ek olarak "ek satış" hakkı kullanımı doğrultusunda Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu kapsamda ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesi de planlar dahilinde.

Galata Wind’in halka arzı ise 15-16 Nisan arasında tamamlanacak. Hisseler yıldız pazarda işlem görecek iken lotlar eşit dağıtılacak.



Son Güncelleme: 14.04.2021 17:53
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Anahtar Kelimeler:
DoğanHoldingGalataWindEnerjiArz
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