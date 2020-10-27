Fransız otomobil markaları hangileridir? Renault Fransız markası mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarını almayın çağrısı üzerine vatandaşlar hangi markaların Fransızlara ait olduğunu araştırmaya başladı. Peki hangi otomobiller Fransız üretimi?
İtalya
Alfa Romeo
Ferrari
Fiat
Lamborghini
Almanya
Audi
BMW
Mercedes-Benz
İngiltere
Bentley
Jaguar
Çin
Chery
Fransa
Renault
Bugatti
Citroen
Dacia
Amerika
Chevrolet
Ford
Hummer
Jeep
Japonya
Honda
Mazda
Toyota
Güney Kore
Hyundai
Kia
Türkiye
Tofaş
Temsa
Tezeller
İsveç
Volvo
Hindistan
Tata
Arabaların hangi ülkelere ait olduğu yukarıda sıralanmaktadır. Türkiye’ye ait olan araçlar Türkiye’de üretilirken, Audi Amerika ve Almanya’da, BMW Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’da, Citroen ve Dacia Avrupa, Asya ve Amerika’da Toyota Asya, Avrupa ve Afrika ve Amerika kıtalarında üretilmektedir.
Son Güncelleme: 27.10.2020 00:59