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Fransız otomobil markaları hangileridir? Renault Fransız markası mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerini boykot etme isteği üzerine vatandaşlar hangi markaların Fransızlara ait olduğunu merak ediyor. Peki hangi otomobil hangi ülkeye ait ? Fransızlara ait olan otomobil markaları hangileri?

27 Ekim 2020 Salı 00:59
Fransız otomobil markaları hangileridir? Renault Fransız markası mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarını almayın çağrısı üzerine vatandaşlar hangi markaların Fransızlara ait olduğunu araştırmaya başladı. Peki hangi otomobiller Fransız üretimi?

İtalya

Alfa Romeo

Ferrari

Fiat

Lamborghini

Almanya

Audi

BMW

Mercedes-Benz

İngiltere

Bentley

Jaguar

Çin

Chery

Fransa

Renault

Bugatti

Citroen

Dacia

Amerika


Buick

Chevrolet

Ford

Hummer

Jeep

Japonya

Honda

Mazda

Toyota

Güney Kore

Hyundai

Kia

Türkiye

Tofaş

Temsa

Tezeller

İsveç

Volvo

Hindistan

Tata

Arabaların hangi ülkelere ait olduğu yukarıda sıralanmaktadır. Türkiye’ye ait olan araçlar Türkiye’de üretilirken, Audi Amerika ve Almanya’da, BMW Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa’da, Citroen ve Dacia Avrupa, Asya ve Amerika’da Toyota Asya, Avrupa ve Afrika ve Amerika kıtalarında üretilmektedir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 00:59
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Anahtar Kelimeler:
RenaultFransız
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