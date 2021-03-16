Ford ve Volkswagen'den Türkiye'deki ortak üretim alanında dev anlaşma!

ABD merkezli Ford Motor Company ile Almanya'nı otomobil devi Volkswagen AG arasında ortak ticari alanda bir anlaşma imzalandı. 2018 yılında başladıkları iş birliği planları kapsamında iki dev otomotiv firması, Türkiye'de 1 tonluk orta ticari araçla ilgili ortak üretim yapmaya karar verdi.
ABD ve Alman otomotiv şirketlerinin gerçekleştirdiği söz konusu yatırım ile birlikte Ford Otosan'ın mevcut kapasitesini 650 bin adede çıkaracağı toplam 20 milyar 501,2 milyon lira tutarındaki projenin devlet yardımı kapsamında yapılacağı ifade edildi.
Son Güncelleme: 16.03.2021 19:39