Ford ve Volkswagen'den Türkiye'deki ortak üretim alanında dev anlaşma!

ABD merkezli Ford Motor Company ile Almanya'nı otomobil devi Volkswagen AG arasında ortak ticari alanda bir anlaşma imzalandı. 2018 yılında başladıkları iş birliği planları kapsamında iki dev otomotiv firması, Türkiye'de 1 tonluk orta ticari araçla ilgili ortak üretim yapmaya karar verdi.

İki dev şirketin gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası yapılan anlaşma Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilirken, KAP tarafından söz konusu anlaşmayla ilgili yapılan açıklamada Ford Motor Company ile Volkswagen AG arasında değerlendirmeye alınan projenin gerçekleştirmesi amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ile tedarik, yedek parça, teknoliji üretimi lisansı ve ona bağlı olarak ta araç programları ürünlerinde lisans spesifikasyonları çerçevesindeki ek anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

ABD ve Alman otomotiv şirketlerinin gerçekleştirdiği söz konusu yatırım ile birlikte Ford Otosan'ın mevcut kapasitesini 650 bin adede çıkaracağı toplam 20 milyar 501,2 milyon lira tutarındaki projenin devlet yardımı kapsamında yapılacağı ifade edildi.