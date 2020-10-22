Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı

Ülkemizde en fazla tercih edilen otomobillerden bir tanesi olan Ford markasına ait Focus modeli pandemi nedeni ile ekonomik düzeni bozulan vatandaşlara yönelik sıfır araç kampanyasını duyurdu. Yeni araba almak maddiyat sıkıntısı çeken ve ikinci el araç istemeyen pek çok kişi sıfır araç kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.

Ford Focus tarafından yapılan resmi açıklama

30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak 60.000 TL kampanyasını duyurdu. 24 ay %0,99 faizin uygulanacağı kampanya da aynı zamanda Finans Paketleri kapsamında F kasko, Ford Güvence aracılığı ile birlikte Ford Focus’un Trend X ve Titanium modelleri için geçerli olacak 60.000 TL ve 24 ay vade ile %0,99 faiz oranı ile kredi kampanyası duyuruldu. Aylık ödemeleri 2.888,93 TL olarak belirlenen ödemeler sonrasında kredi alınabilmektedir.