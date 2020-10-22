İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var
Son Dakika
Bakan Koca: İstanbul başta olmak...
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...

Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı

Pandemi nedeni ile ekonomik düzenin bozulması nedeni ile otomotiv devleri belirli modelleri için kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Son olarak Ford tarafından yapılan açıklama ile birlikte ülkemizde en sevilen model olan Focus modeli için kredi ve kampanyalarını duyurdu.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:01
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Takip Et:

Ülkemizde en fazla tercih edilen otomobillerden bir tanesi olan Ford markasına ait Focus modeli pandemi nedeni ile ekonomik düzeni bozulan vatandaşlara yönelik sıfır araç kampanyasını duyurdu. Yeni araba almak maddiyat sıkıntısı çeken ve ikinci el araç istemeyen pek çok kişi sıfır araç kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.


Ford Focus tarafından yapılan resmi açıklama

30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak 60.000 TL kampanyasını duyurdu. 24 ay %0,99 faizin uygulanacağı kampanya da aynı zamanda Finans Paketleri kapsamında F kasko, Ford Güvence aracılığı ile birlikte Ford Focus’un Trend X ve Titanium modelleri için geçerli olacak 60.000 TL ve 24 ay vade ile %0,99 faiz oranı ile kredi kampanyası duyuruldu. Aylık ödemeleri 2.888,93 TL olarak belirlenen ödemeler sonrasında kredi alınabilmektedir.



Son Güncelleme: 22.10.2020 13:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ford FocusKampanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
Bakan Pakdemirli'den çiftçinin yüzünü güldürecek haber!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!
İstanbul Bilişim iflas etti! İstanbul Bilişim mağdurları ne yapacak? Mahkemeden dev firma hakkında mahkemeden kritik karar!

Popüler Haberler

Samsung müşterilerine 750 TL para puan kazanma fırsatı veriyor!
Market bayiliği nasıl alınır? 2020 Bayilik veren kurumsal marketler
Günlük burç yorumları! ( 23 Ekim 2020 Cuma günlük aşk, ekonomi, aile ve sağlık burç yorumları)
Hayvan genetiği koruması için devlet tarafından verilen destekler nelerdir? 2020
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Ön lisans ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Emekli öğretmenler mesleğine devam etmesi durumunda maaşında kesinti yaşanır mı?
Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? 2020 Emekli maaşı promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?
Günlük burç yorumları, tüm burçlar için aşk, ekonomi, aile ve sağlık günlük yorumları (23 Ekim 2020 Cuma)
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
İdeal oda sıcaklığı kaç derecedir? Uyku için ideal oda sıcaklığı
Kaza Orucu nedir, ne zaman tutulur? Kaza orucunun niyeti ve zamanları
Kimse Bilmez Duygu Kim? Gerçek Adı Nedir? Zeynep Elçin Hakkında Bilgiler
Mucize doktor yeni bölümler ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Taner Ölmez açıkladı
Greenleaf 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Greenleaf yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 22 Ekim 2020 Perşembe
Bay Yanlış neden yok? Fox TV Bay Yanlış dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı, hangi ödüllere sahip oldu?
Evde güneş enerjisi ile elektrik üretmenin maliyet nedir? Bu üretim yasal mıdır?
Devlet'in durumu olmayan vatandaşlara sağladığı muhtaç aylığı nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.