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FLO Black friday indirimleri olacak mı? FLO kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Friday’de büyük indirimler yapacak mağazalardan bir tanesi de Flo olacak. Flo mağazalarında Kara Cuma indirim fırsatlarını ve kampanyalarını kaçırmamak için, Flo’nun internet sitesine üye olabilirsiniz.

23 Kasım 2019 Cumartesi 17:27
FLO Black friday indirimleri olacak mı? FLO kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
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Black Friday, ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününde kutlanmaktadır. Bu özel günde dünyaca ünlü markalar büyük indirimler yapmaktadır. Kara Cuma bundan dolayı tüm dünya genelinde büyük bir alışveriş çılgınlığına dönüşmüştür.

Black Friday’de pek çok mağaza ürünlerinde büyük indirimler yapmaktadır. Markalar mağazalarını en erken saatte açar ve geçe geç saatlere kadar satışlar sürmektedir. Ayrıca markaların intenet sitesinden de alışverişler yapılmaktadır.

Her sene büyük bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı Black Friday, bu yıl 29 Kasım Cuma’ya denk gelmektedir. 29 Kasım günü pek çok marka gibi Flo mağazalarında da büyük indirimler olacak. Flo intenet geçtiğimiz yıl “Muhteşem Cuma” kampanyasıyla 100 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra 10 TL indirim yapmıştı.

Flo Black Friday İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Ülkemizde ayakkabı alışverişinde en çok tercih edilen mağazalardan olan Flo, “Muhteşem Cuma” adıyla geçtiğimiz yıl büyük indirimler yapmıştı. Black Friday bu sene 29 Kasım’a denk geldiği için, Flo mağazalarında bu güne özel indirimler olacak.

Flo Mağazalarından Black Friday Alışverişi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?


Flo mağazalarındaki Black Friday indirimlerinden haberdar olmak için markanın intenet sitesine üye olabilirsiniz. Bu sayede indirimleri öğrenebilirsiniz. Beğendiğiniz bir ürünü Black Friday’de indirimli almak için çabuk davranmanız gerekmektedir. Çünkü Kara Cuma’da pek çok mağazanın stokları erkenden tükenmektedir.

Bu Yıl Flo Mağazalarında Black Friday İndirimleri Ne Kadar Olur?

Flo “Muhteşem Cuma” kampanyasında indirim kodu ile sadece bu güne özel 100 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra 10 TL indirim uygulamaktaydı. Ayrıca Flo mağazalarında bu güne özel 1 Alan 1 Bedava, Etiketin Yarısı, 30 TL hediye çeki gibi kampanyalar da olmaktadır.

Flo Mağazalarındaki İndirimleri Nasıl Bulabilirim?

Flo’nun intenet sitesine üye olarak Black Friday’deki indirimlerden haberdar olabilirsiniz. Bu sayede siteden bildirim alıp beğendiğiniz ürünü satın alabilirsiniz.

Black Friday Haricinde Flo’dan İndirimli Alışveriş Yapmak Mümkün Mü?

Flo Black Friday haricinde de büyük indirimler yapmaktadır. Flo mağazalarını takipte kalarak normal zamanlardaki büyük indirimleri öğrenebilirsiniz. Flo’da 50’ye varan indirimlerin dışında 1 Alana 1 Bedava, 3 Al 2 Öde veya 30 TL’ye varan indirimler yapılmaktadır.

Flo Mağazasının Yanında Hangi Mağazalarda Black Friday İndirimi Var?

Black Friday’de Flo mağazalarının yanı sıra Nike, Vans, Converse, Cat, gibi markalarda da büyük indirimler olmaktadır. Ayrıca benzer indirimler Boyner, Gittigidiyor, N11, Hepsi burada gibi intenet sitelerinde de yapılmaktadır. 



Son Güncelleme: 23.11.2019 17:27
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