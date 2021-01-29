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Fizyoterapist ne kadar maaş alır? 2021 Fizyoterapist maaşı ne kadardır?

Ocak 29 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Fizyoterapist ne kadar maaş alır? Fizyoterapist maaşı ne kadardır? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Fizyoterapist ne kadar maaş alır? Fizyoterapist maaşı ne kadardır? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 07:01
Fizyoterapist ne kadar maaş alır? 2021 Fizyoterapist maaşı ne kadardır?
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Fizyoterapist maaşları çalışılan kuruma, medeni hal, çocuk sayısı ve hizmet yılına bağlı olarak değişiklik gösterir. Fizyoterapistler ortalama 3000 TL ila 5000 TL arasında ücretler alıyor. Kendi klinikleri veya tedavi merkezleri açılarak da hastaneye çalışılabiliyor.

Fizyoterapist olmak için neler yapılmalıdır?

Fizyoterapist olmak isteyenler yükseköğretim kurumlarının FTR bölümlerinden mezun olmalıdır. Özel üniversiteler ve devlet üniversitelerde olan bir bölümdür. Fizik tedavi teknikeri olmak isteyen bireylerin 2 yıllık fizyoterapi ön lisans bölümünü tamamlamaları gerekir ve öte yandan zorunlu staj olanağı da bulunuyor.

Fizyoterapistler hangi tedavi yöntemlerini uygular?

Fizyoterapistler; fiziksel rahatsızlıkların giderilebilmesi için tedavi uygularlar. Tam ya da kısmi felçli alanlar, periferik sinir yaralanması, kırık, skolyoz, kardiyo veya romatizmal rahatsızlıkları gibi uzuvlardaki rehabiliteler için çok sayıda hastalık için tedavi uygulanır. Gelişen teknolojilerle fizyoterapide kullanılan cihazlar da gelişmiştir.

Uygulanan tedavi yöntemleri ise;

Egzersiz,

Elektroterapi,

Manuel terapi,

Sıcak ve soğuk tedavi uygulanır.

Fizyoterapistlerin sorumlulukları nelerdir?

Fizyoterapistlerin sorumlulukları çalıştıkları işyeri ve işyerinin sahip olduğu donanımlardır. Belli başlı görevleriyse;

İş güvenliği ve meslek etiği kapsamında çevre korumayı ön planda tutup görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi,

Hastanın eklem bölgesi, sinir sistemi ve kaslarında şikayet etmelerine neden olabilecek konuyu belirlemek,

Koyulan tanıya göre uygulanacak tedavi süreci ile rehabilitasyon programının oluşturulması,

Tedavini etkili olabilmesi için destekleyici tedaviler uygulanması,

Tedavinin kayda alınıp tedavide ilerleme kaydedilmesi halinde izlenmesi,

Yaş gruplarına özel tedavi programları oluşturulmasıdır.

Fizyoterapistlerin iş imkanları nasıldır?

Fizyoterapistlerin iş olanaklarında bakıldığında son yıllarda geçmiş döneme göre daha fazla iş potansiyeli bulunuyor. İnsanların sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmesi gerekmekte ve sağlıklı yaşam sürebilmek için araştırmalar yapılmaktadır. Bu nedenle ağrısız hayat ve motive olmuş bir beden istenir. Bu süreçte 4 yıl içinde fizyoterapist olan kişiler geçmiş döneme kadar 2 kat daha fazladır. Tedavi konusundaki çeşitliliğin artış göstermesi de fizyoterapist maaşlarında artış yaşanmasını sağlıyor.

Fizyoterapist çalışma şartları nelerdir?

Fizyoterapistler sağlık sektöründe istihdam ediliyorlar ve çalışma şartları da buna göre belirleniyor. Sağlık sektöründeki çalışanlara nazaran daha iyi standartlarda mesleklerini icra edebilen fizyoterapistlerin muayene odaları bulunur ve terapiler bu odalarda yapılır. Molalarda dinelebilmeleri için de bir oda bulunuyor. Bilgisayar, telefon veya yazıcı gibi donanımlar da fizyoterapistlere zimmetlenir.

Fizyoterapistlerin çalışma saatleri nasıldır?

Fizyoterapistlerin çalışma sıklığı göz önünde bulundurulduğunda hasta sayısına bağlı olarak değişmektedir. Genel itibariyle yoğun tempoda çalışan fizyoterapistlerin çalışma saatleri ise vardiya ve nöbet sistemidir. Çalışma saatleriyse 08.00 – 17.00 arasında, 09.00 ile 18.00 arasında çalışılabiliyor. Nöbet sistemindeyse iki tercih bulunur. 12 – 24, 24- 48, olmak üzere 12 saat çalışıp 24 saat izin kullanma hakkı bulunuyor.

Kamuda çalışan fizyoterapistler ne kadar maaş alıyor?

Kamu kurumlarında fizyoterapist olarak çalışan kişiler maaşlara ek olarak döner sermayeden para alırlar. Aylıklar ise ortalama 3000 TL ila 3250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Döner sermayeden olan tutarsa 1300 TL olabiliyor. Bu nedenle kamu kuruluşlarında istihdam edilenler 4000 TL ila 5000 TL arasında maaş alıyor.

Kamuda yeni çalışan fizyoterapistler ne kadar maaş alır?

Kamuda çalışan fizyoterapistlerin maaşlarına göre yeni işe giren fizyoterapistlerin hizmet dökümleri;

Maaşlarda yüzde 15 oranında 294.65 TL gelir vergisi,

Yüzde 7.59 oranı ile 39.80 TL damga vergisi,

SGK kesintileri yüzde 14 oranında ve 559.32 TL’dir,

Bireysel emeklilik sistemindeki kesintiler yüzde 3 oranında ve 119 TL’dir,

İshaklar 5.243.98 TL,

Maaştan yapılan kesintiler 1.012.77 TL,

Net maaş tutarı ise 4.231.21 TL’dir.

Özel sektörde fizyoterapist maaşlarını etkileyen şartlar nelerdir?

Özel sektördeki fizyoterapistlerin maaşları; bilgi, tecrübe ve hasta potansiyeline bağlı olarak değişiklik gösteriyor. El becerisinin iyi olması ve göz koordinasyonlarının sağlanması,

Hastalarla daima iletişimde kalabilmeleri,

Fizik tedavi süreci uzun süreli olduğundan sabır, dikkat ve sorumluluk alabilmesi,

Karşılaşılan problemleri tedavi etmek için biyoloji ve kimya alanlarında yeterli donanım ve bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.

2020 yılında fizyoterapist maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

2019 yılında hesaplanan enflasyon artış oranları yüzde 6.49’dur. 1 Ocak 2020 itibariyle kamu görevlileri maaşlarına yüzde 4, enflasyon farkı yüzde 1.49 oranındadır. Son zamlarla birlikte 3492 TL ile 5024 TL arasında maaş veriliyor.

Yurtdışında fizyoterapistlere ne kadar ödeme yapılıyor?

Yurtdışında çalışan fizyoterapistler dolar bazında maaş aldıklarından Türkiye’de göre çok daha yüksek maaş alıyorlar. ABD’de son derece popüler olan bu meslekte yıllık 64.806 dolar para kazanılabiliyor. Bu da aylık 3010 dolara tekabül ediyor.

Hizmet yıllarına göre fizyoterapistler ne kadar maaş alır?

25 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar 4831,

24 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar 4800,

23 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar ise 4780 TL maaş almaktadır.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 07:01
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Anahtar Kelimeler:
Fizyoterapi
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