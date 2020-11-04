İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2020

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 4 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 17:24
Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2020
Takip Et:

Fizyoterapist maaşları çalışılan kuruma, medeni hal, çocuk sayısı ve hizmet yılına bağlı olarak değişiklik gösterir. Fizyoterapistler ortalama 3000 TL ila 5000 TL arasında ücretler alıyor. Kendi klinikleri veya tedavi merkezleri açılarak da hastaneye çalışılabiliyor.

Fizyoterapist olmak için neler yapılmalıdır?

Fizyoterapist olmak isteyenler yükseköğretim kurumlarının FTR bölümlerinden mezun olmalıdır. Özel üniversiteler ve devlet üniversitelerde olan bir bölümdür. Fizik tedavi teknikeri olmak isteyen bireylerin 2 yıllık fizyoterapi ön lisans bölümünü tamamlamaları gerekir ve öte yandan zorunlu staj olanağı da bulunuyor.

Fizyoterapistler hangi tedavi yöntemlerini uygular?

Fizyoterapistler; fiziksel rahatsızlıkların giderilebilmesi için tedavi uygularlar. Tam ya da kısmi felçli alanlar, periferik sinir yaralanması, kırık, skolyoz, kardiyo veya romatizmal rahatsızlıkları gibi uzuvlardaki rehabiliteler için çok sayıda hastalık için tedavi uygulanır. Gelişen teknolojilerle fizyoterapide kullanılan cihazlar da gelişmiştir.

Uygulanan tedavi yöntemleri ise;

Egzersiz,

Elektroterapi,

Manuel terapi,

Sıcak ve soğuk tedavi uygulanır.

Fizyoterapistlerin sorumlulukları nelerdir?

Fizyoterapistlerin sorumlulukları çalıştıkları işyeri ve işyerinin sahip olduğu donanımlardır. Belli başlı görevleriyse;

İş güvenliği ve meslek etiği kapsamında çevre korumayı ön planda tutup görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi,

Hastanın eklem bölgesi, sinir sistemi ve kaslarında şikayet etmelerine neden olabilecek konuyu belirlemek,

Koyulan tanıya göre uygulanacak tedavi süreci ile rehabilitasyon programının oluşturulması,

Tedavini etkili olabilmesi için destekleyici tedaviler uygulanması,

Tedavinin kayda alınıp tedavide ilerleme kaydedilmesi halinde izlenmesi,

Yaş gruplarına özel tedavi programları oluşturulmasıdır.

Fizyoterapistlerin iş imkanları nasıldır?

Fizyoterapistlerin iş olanaklarında bakıldığında son yıllarda geçmiş döneme göre daha fazla iş potansiyeli bulunuyor. İnsanların sağlıklarına çok daha fazla dikkat etmesi gerekmekte ve sağlıklı yaşam sürebilmek için araştırmalar yapılmaktadır. Bu nedenle ağrısız hayat ve motive olmuş bir beden istenir. Bu süreçte 4 yıl içinde fizyoterapist olan kişiler geçmiş döneme kadar 2 kat daha fazladır. Tedavi konusundaki çeşitliliğin artış göstermesi de fizyoterapist maaşlarında artış yaşanmasını sağlıyor.

Fizyoterapist çalışma şartları nelerdir?

Fizyoterapistler sağlık sektöründe istihdam ediliyorlar ve çalışma şartları da buna göre belirleniyor. Sağlık sektöründeki çalışanlara nazaran daha iyi standartlarda mesleklerini icra edebilen fizyoterapistlerin muayene odaları bulunur ve terapiler bu odalarda yapılır. Molalarda dinelebilmeleri için de bir oda bulunuyor. Bilgisayar, telefon veya yazıcı gibi donanımlar da fizyoterapistlere zimmetlenir.

Fizyoterapistlerin çalışma saatleri nasıldır?

Fizyoterapistlerin çalışma sıklığı göz önünde bulundurulduğunda hasta sayısına bağlı olarak değişmektedir. Genel itibariyle yoğun tempoda çalışan fizyoterapistlerin çalışma saatleri ise vardiya ve nöbet sistemidir. Çalışma saatleriyse 08.00 – 17.00 arasında, 09.00 ile 18.00 arasında çalışılabiliyor. Nöbet sistemindeyse iki tercih bulunur. 12 – 24, 24- 48, olmak üzere 12 saat çalışıp 24 saat izin kullanma hakkı bulunuyor.

Kamuda çalışan fizyoterapistler ne kadar maaş alıyor?


Kamu kurumlarında fizyoterapist olarak çalışan kişiler maaşlara ek olarak döner sermayeden para alırlar. Aylıklar ise ortalama 3000 TL ila 3250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Döner sermayeden olan tutarsa 1300 TL olabiliyor. Bu nedenle kamu kuruluşlarında istihdam edilenler 4000 TL ila 5000 TL arasında maaş alıyor.

Kamuda yeni çalışan fizyoterapistler ne kadar maaş alır?

Kamuda çalışan fizyoterapistlerin maaşlarına göre yeni işe giren fizyoterapistlerin hizmet dökümleri;

Maaşlarda yüzde 15 oranında 294.65 TL gelir vergisi,

Yüzde 7.59 oranı ile 39.80 TL damga vergisi,

SGK kesintileri yüzde 14 oranında ve 559.32 TL’dir,

Bireysel emeklilik sistemindeki kesintiler yüzde 3 oranında ve 119 TL’dir,

İshaklar 5.243.98 TL,

Maaştan yapılan kesintiler 1.012.77 TL,

Net maaş tutarı ise 4.231.21 TL’dir.

Özel sektörde fizyoterapist maaşlarını etkileyen şartlar nelerdir?

Özel sektördeki fizyoterapistlerin maaşları; bilgi, tecrübe ve hasta potansiyeline bağlı olarak değişiklik gösteriyor. El becerisinin iyi olması ve göz koordinasyonlarının sağlanması,

Hastalarla daima iletişimde kalabilmeleri,

Fizik tedavi süreci uzun süreli olduğundan sabır, dikkat ve sorumluluk alabilmesi,

Karşılaşılan problemleri tedavi etmek için biyoloji ve kimya alanlarında yeterli donanım ve bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.

2020 yılında fizyoterapist maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

2019 yılında hesaplanan enflasyon artış oranları yüzde 6.49’dur. 1 Ocak 2020 itibariyle kamu görevlileri maaşlarına yüzde 4, enflasyon farkı yüzde 1.49 oranındadır. Son zamlarla birlikte 3492 TL ile 5024 TL arasında maaş veriliyor.

Yurtdışında fizyoterapistlere ne kadar ödeme yapılıyor?

Yurtdışında çalışan fizyoterapistler dolar bazında maaş aldıklarından Türkiye’de göre çok daha yüksek maaş alıyorlar. ABD’de son derece popüler olan bu meslekte yıllık 64.806 dolar para kazanılabiliyor. Bu da aylık 3010 dolara tekabül ediyor.

Hizmet yıllarına göre fizyoterapistler ne kadar maaş alır?

25 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar 4831,

24 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar 4800,

23 yıl hizmet süresini dolduran çalışanlar ise 4780 TL maaş almaktadır.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 17:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fizyoterapi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ABD ekonomisi yılın 3. çeyreğinde rekor seviyede büyüdü
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
ÖTV zammından sonra bu model araçlar zor bulunuyor!
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Hazineye bağlı 60 milyon metrekarelik taşınmaz kullanıma açılacak
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Trendyol Yemek Yemeksepetine rakip olarak geliyor!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!

Popüler Haberler

Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti?
Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?
Fizyoterapist maaşları özel hastane ve devlet kurumlarında ne kadardır? 2020
Aile hekimi nedir? Aile hekimi sorgulama ve öğrenme işlemleri 2020
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? 2020 Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler
SGK şifre almak için gereken belgeler nelerdir? 2020
2020 ÇEV bursu ne kadar? ÇEV bursu şartları
Bekar olmanın yararları ve pozitif yanları 2020
2020 Erken emeklilikten kimler nasıl faydalanabilir? 2008 öncesi sigorta girişi yapılanlar nasıl emekli olurlar?
SGK askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? 2020 Askerlik borçlanması nasıl ödenir?
Kuvel Kalesi nerededir,hangi ildedir, ne zaman fethedildi?
Survivor 2020 sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur şarkıları Soğan Ekmek ve Terbiyesizim
Çekilen veya onaylanan kredi iptal edilebilir mi? Onaylanan kredi iptal işlemleri
Bağkur'lu olanlara borç affı müjdesi geldi! Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
Kasım ayı örnek sorular 2020 MEB LGS sınavı soru kitapçığı
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
Değerli konut vergisi ne demek? 2020 Kimler değerli konut vergisi ödemez?
Maske cezasına nereden bakılır? 2020 Maske cezası e devlete ne zaman düşer?
Telefon ile güzel fotoğrafı nasıl çekilir? Telefonla net fotoğraf çekmek için ipuçları
Rüyada at ne demektir? at görme rüyasının tabiri ve anlamı
Sürekli iş göremezlik ödenek geliri ne zaman kesilir? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.