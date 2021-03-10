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Fındık kaç lira? 10 Mart 2021 Çarşamba fındık fiyatları

Fındık ülkemizin en büyük geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Bu yönü üzerine fındıklar kooperatifinde oldukça çok araştırmalar yapılmakta. Fındık fiyatları da dikkatleri üzerine toplayan başka bir yön olayı barındırıyor. Gelin hep beraber fındık fiyatlarına bakalım.

10 Mart 2021 Çarşamba 12:15
Fındık kaç lira? 10 Mart 2021 Çarşamba fındık fiyatları
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Karadeniz’in en etkin ürünlerinden biri olan fındık ailesel geçim kaynağı olma özelliğiyle farklı yönlere bakış açısı sunuyor. Sadece yurt içi değil yurt dışına da oldukça fındık ithal etmekteyiz. Üretimi ve toplanması zor olan fındığın kişinin sağlığı açısından farklı ve yüksek derece de faydaları da bulunuyor.

Öneğin;

Fındıkdığın içinde bulunan yağ  E vitamini açısından zengin bir besindir. Bağışıklık sistemimizin güçlendirmesi ile bilinen E vitamini kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önleyerek  anemi riskini azaltmaktadır. böylelikle doğru kan akışına neden olup bağışıklığımızı güçlenmesinde fayda sağlar.  Ayrıca içeriğinde bulunan protein miktarı sayesinde tokluk hissine yardımcı olur. diyetisyenlerin diyet lisetesine ekledikleri en çok yönlü besin kalınbına girer fındık.

 Diyabet hastaları günlük diyetlerine fındık eklediklerinde glukoz intoleransında iyileştirme olduğu saptanmıştır.  Fındık lifli bir besin olduğu gerekçesindedir bu lif sadece sindirimi yollarını kolaylaştımak için değil, aynı zamanda kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini ortadan kaldırılmasında fayda sağlar.bunun yanı sıra fındık  kalp sağlığı açısından oldukça  faydalıdır.  

Başka bir bilimsel  çalışmalar çerçevesinde içcelediğinde fındık bireyler daha düşük plasılıktak kalp krizlerini engellediği görülmektedir. Ayrıca yine içierisinde bulunan lifeler sindirimi düzenlenmesini sağlayarak  gibi riskleride yok etmektedir.

Fındık güçlü bir antioksidan diyebiliriz. Sadece vücuttaki hücreleri yenilemekle kalmaz, DNA'sı bozuk ve tümörlü hücreleri azaltarak kansei yok eder. Fındıkta bulunan bir bileşik olan beta-sitosterol meme ve prostat kanseri riskinide azaltığı tespit edilmiştir.

 Yaşlanmayı azalttan yada bir ne vi engelleyen fındık bunu içerisinde bulunan antioksidanlar, sayesinde yapar. Cildinize zarar verebilecek serbest radikallerle mücadelede bulunarak , cildin daha sağlıklı görünmesine destek verir. UVA/ UVB ışınlarının neden olduğu deri kanserinden cildi koruyarak riski azalatır. 

E vitamininin de desteğiyle ölü hücreleri ortadan kaldırarak daha sağlıklı ve daha genç görünümlü bir cilt sağlar. Bunlarla birlikte Fındık bir magnezyum kaynağı olarak yer edinmekte. Magnezyum, vücuda giren ve çıkan kalsiyum miktarının düzenlenmesine yardım eden en etkili besin kaynalarından biridir. Doğru miktarda kalsiyum kas kasılmalarını oluşturur ve kasların ihtiyaç duyulmadığında dinlenmelerine izin vererek daha uzun bir ömür geçirebilmesine katkı sağlar. Magnezyum, bu sayede kas gerginliğini azaltır ve kas yorgunluğunu, spazmı, kramp ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Yüksek magnezyum seviyeleri aynı zamanda kas gücünü artırmaya yardımcı olur

Bununla birlikte fındığın son zamanlarda fiyatları aşırı dikkat çekmekte. Araştırmalar neticesinde fındık üreticileri satılan fındık paylarının masrafları karşılamadığı yönünde itham bulundular.

Fındık fiyatı haftaya 24 liradan başladı

Fındık fiyatının bu günlerde durağan bir dönem yaşadığını da ifade eden Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, "Geçen haftayı 24 liradan kapatan fındık fiyatı yeni haftaya da yine 24 liradan başladı. Üreticinin elindeki fındığın üçte, ikisinin satıldığını ve hala üreticinin elinde üçte, bir oranın da bir fındık olduğunu biliyoruz. Üreticinin ihtiyacı kadar fındık satması, TMO'nun piyasaya girmesi fındık fiyatının daha aşağılara düşmemesinin başlıca nedenleridir." diye konuştu.

10 Mart çarşamba fındık fiyatları

TMO fındık fiyatları: 21,00 tl - 22,50 tl

Akçakoca fındık fiyatları: 22,82 tl - 25,20 tl

Çarşamba fındık fiyatları: 23,50 tl - 24,75 tl

Düzce fındık fiyatları: 22,82 tl - 25,20 tl

Fatsa fındık fiyatları: 23,80 tl - 25,00 tl

Giresun fındık fiyatları: 23,05 tl - 25,55 tl

Kocaeli fındık fiyatları: 22,75 tl - 24,50 tl

Ordu fındık fiyatları: 24,00 tl - 24,00 tl

Sakarya fındık fiyatları: 23,50 tl - 24,50 tl

Samsun fındık fiyatları: 25,15 tl - 26,00 tl

Trabzon fındık fiyatları: 22,25 tl - 23,50 tl

Terme fındık fiyatları: 23,50 tl - 24,30 tl

Ünye fındık fiyatları: 23,50 tl - 24,30 tl

Zonguldak fındık fiyatları: 22,75 tl - 24,00tl



Son Güncelleme: 10.03.2021 12:15
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