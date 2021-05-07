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Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 7 Mayıs 2021 Cuma

Fındık üreticileri fındık fiyatlarındaki son durumları paylaştı. Trabzon fındık borsası fiyatlarını 7 Mayıs 2021 Cuma gününe özel fındık fiyatlarını güncelledi. İşte Rize, Giresun, Samsun ve Trabzon’un güncel fındık fiyatları listesi haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 14:37
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 7 Mayıs 2021 Cuma
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Karadeniz bölgesinde yetişen fındıklar ülkemize ve dünyaya ihraç edilirken haftalık olarak fındık üreticileri tarafından fındık fiyatları listelendi. Giresun ve Trabzon fındık borsası fındık fiyatlarını halka sunarken bizlerde sizler için 7 Mayıs 2021 Cuma fındık fiyatlarını araştırdık.

Fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Rize, Trabzon, Samsun fındık fiyatları

Akçakoca fındık fiyatları: 21,15 TL - 23,56 TL

Çarşamba fındık fiyatları: 21,50 TL - 23,25 TL

Düzce fındık fiyatları: 21,15 TL - 23,56 TL

Fatsa fındık fiyatları: 21,50 TL - 24,00 TL

Kocaeli fındık fiyatları: 21,50 TL - 22,50 TL

Ordu fındık fiyatları: 21,50 TL- 23,50 TL

Sakarya fındık fiyatları: 21,25 TL - 23,75 TL

Samsun fındık fiyatları: 21,00 TL - 23,00 TL

Trabzon fındık fiyatları: 20,75 TL - 22,50 TL

Terme fındık fiyatları: 21,50 TL- 22,75 TL

Ünye fındık fiyatları: 22,00 TL - 23,75 TL

Zonguldak fındık fiyatları: 21,50 TL - 22,50 TL

Giresun fındık fiyatları 7 Mayıs 2021 

7 Mayıs 2021 Cuma gününde Giresun fındık fiyatları 22,25 TL - 24,25 TL arasında değişmektedir.

Fındığın faydaları nelerdir?

Fındık cildi güzelleştirirken, varislere çok iyi gelmektedir. Enerji veren besin cinsel gücü arttırırken insana güç vermektedir. Böbreklerdeki kum ve taşları döken fındıklar protein maddesidir. Vücudun normal çalışmasına ve zayıf düşmemesine iyi gelen fındıklar gelişme çağında olan çocukların daha sağlıklı olmasını sağlar. Tansiyon ve prostat gibi hastalıklara iyi gelen fındıklar, kalp rahatsızlıklarına ve kadınlarda oluşan menopoz döneminde çok iyi gelmektedir.  Yapılan araştırmalara göre fındıklar kolesterol ve kalp krizine iyi gelirken kemik ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. E vitamin ihtiyacının yüzde 100’ünü tamamlayan fındıklar, bol tüketilmesi halinde farklı sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden porsiyon çok tüketilmemesi halinde günde bir avuç fındık yemek insan sağlığına oldukça faydalıdır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 14:37
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Fındık7 MayısRizeSamsunTrabzonGiresun
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