Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Fındık üreticisinin gözü 2021 yılında belirlenecek fındık fiyatlarındaydı. TMO ve Ticaret Borsası en yüksek fındık ve en düşük fındık fiyatlarını belirledi. İl il belirlenen fiyatlar fındık üreticilerinin üretimlerine bağlı olarak belli aralıklarla uygulanacak.

Fındık fiyatları TMO ve Ticaret Borsası tarafından il ve bölgelerde farklı fiyatlandırmalarla tüketiciye ulaştırılmaktadır. Başta Giresun olmak üzere Çarşamba, Ordu ve Ünye gibi bölgelerde fındık fiyatları farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel sebebi olarak bölgelerde yetiştirilen fındığın kalitesinde değişiklik olması ve bölgelerde yaşayan kişilerin ürüne olan talebi fiyatların değişmesidir.

Güncel fındık fiyatları

Fındık ülkemizde Karadeniz bölgesinde ağırlıklı olarak yetişmektedir. Bu bölgede çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık ülkemizin ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. Fındık yaz aylarında Temmuz ve Ağustos aylarından toplanarak Eylül ayı içerisinde piyasaya giriş yapar. Yaz aylarından üretimin yapılması nedeniyle fiyatlarda belli oranda düşüş yaşanabiliyor. Ancak fahiş bir fiyat oluşmaması adına devlet TMO ve Ticaret Borsası aracılığıyla fındık fiyatlarını belirlemektedir.

15 Mayıs 2021 Cumartesi fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Rize, Trabzon, Samsun fındık fiyatları

15 Mayıs 2021 Cumartesi gününün fındık fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatlar TMO tarafından açıklanmaktadır. Güncel fındık fiyatları açıklandığında haberimize eklenecektir.

14 Mayıs 2021 Cuma günü açıklanan güncel fındık fiyatları

AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL

TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

Hasat döneminde 20 TL’nin altına düşecek

Yaz aylarının gelmesi ve fındık hasadının başlamasına az bir süre kala fındık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Yaz aylarında hasat dönemi olan fındık toplamalarının başlaması Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak. Bu aylarda şu anda 20 TL’nin üzerinden olan fındık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. Uzmanlar yaz aylarında hasat dönemiyle birlikte fındık fiyatlarının 20 TL’nin altına düşebileceğini açıkladı.

Fındığın faydaları nelerdir?

Fındık cildi güzelleştirirken, varislere çok iyi gelmektedir. Enerji veren besin cinsel gücü arttırırken insana güç vermektedir. Böbreklerdeki kum ve taşları döken fındıklar protein maddesidir. Vücudun normal çalışmasına ve zayıf düşmemesine iyi gelen fındıklar gelişme çağında olan çocukların daha sağlıklı olmasını sağlar. Tansiyon ve prostat gibi hastalıklara iyi gelen fındıklar, kalp rahatsızlıklarına ve kadınlarda oluşan menopoz döneminde çok iyi gelmektedir.

Yapılan araştırmalara göre fındıklar kolesterol ve kalp krizine iyi gelirken kemik ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. E vitamin ihtiyacının yüzde 100’ünü tamamlayan fındıklar, bol tüketilmesi halinde farklı sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden porsiyon çok tüketilmemesi halinde günde bir avuç fındık yemek insan sağlığına oldukça faydalıdır.