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Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma

14 Mayıs 2021 Cuma fındık fiyatları üreticiler tarafından merak ediliyor. İl il ve her gün değişen fındık fiyatları hasat dönemin yaklaşmasıyla yakından takip ediliyor. Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye gibi fındık borsalarında fındık kaç lira ve fındık fiyatları nasıl olacak soruları en çok araştırılan konuların başında geliyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:38
Fındık fiyatları ne kadar oldu? Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma
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Türkiye fındık üretimi ve ithalatı konusunda Avrupa ve Dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Fındık üreticileri her gün değişen fındık fiyatlarını merak ediyor. TMO tarafından fındık fiyatları bölgelere göre günlük olarak belirlenmektedir.

Fiyatlar 20 TL’nin altına düşebilir

Yaz aylarının gelmesi ve fındık hasadının başlamasına az bir süre kala fındık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. TMO 2021 yılında gerçekleştirilecek fındık toplama ve fındık hasadının ardından fiyatların 20 TL’nin altına düşebileceği ön görüyor.

Güncel fındık fiyatları

Fındık ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Karadeniz bölgesinin birçok ilinde fındık üretimi çiftçinin geçim kaynaklarından biri olarak görülüyor. TMO fındık üretimi yapılan il ve ilçelere göre fındık fiyatlarını açıklanmaktadır. Üretim yapılan bölgelerde fındık kalitesi ve farklı özelliklere göre bölgelerde fındık fiyatları değişmektedir.

Fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Rize, Trabzon, Samsun fındık fiyatları

AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL

TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

Giresun fındık fiyatları 14 Mayıs 2021

14 Mayıs 2021 Cuma gününde Giresun fındık fiyatları 22,05 TL - 26,60 TL arasında değişmektedir.

Fındığın faydaları nelerdir?

Fındık cildi güzelleştirirken, varislere çok iyi gelmektedir. Enerji veren besin cinsel gücü arttırırken insana güç vermektedir. Böbreklerdeki kum ve taşları döken fındıklar protein maddesidir. Vücudun normal çalışmasına ve zayıf düşmemesine iyi gelen fındıklar gelişme çağında olan çocukların daha sağlıklı olmasını sağlar. Tansiyon ve prostat gibi hastalıklara iyi gelen fındıklar, kalp rahatsızlıklarına ve kadınlarda oluşan menopoz döneminde çok iyi gelmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre fındıklar kolesterol ve kalp krizine iyi gelirken kemik ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. E vitamin ihtiyacının yüzde 100’ünü tamamlayan fındıklar, bol tüketilmesi halinde farklı sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden porsiyon çok tüketilmemesi halinde günde bir avuç fındık yemek insan sağlığına oldukça faydalıdır.

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:38
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GiresunTrabzonSamsunRize7 MayısFındık
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