İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Fındık fiyatları ne kadar oldu 3 Haziran 2021 Perşembe Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları

3 Haziran 2021 Perşembe fındık fiyatları üreticiler tarafından merak ediliyor. İl il ve her gün değişen fındık fiyatları hasat dönemin yaklaşmasıyla yakından takip ediliyor. Çarşamba, Giresun, Rize, Samsun gibi fındık borsalarında fındık kaç lira ve fındık fiyatları nasıl olacak soruları en çok araştırılan konuların başında geliyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 23:45
Fındık fiyatları ne kadar oldu 3 Haziran 2021 Perşembe Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Takip Et:

Karadeniz bölgesindeki birçok ilde üretilen fındık hasadına az bir süre kaldı. Fındık üreticileri hasat dönemini beklerken 2021 yılında fındık fiyatlarının nasıl olacağı araştırmaya başladı. Fındık fiyatları TMO ve Ticaret Borsası tarafından her gün bölgelere göre açıklanmaktadır. İl il farklılık gösteren fındık fiyatlarının güncel durumları merak konusu oldu.

Fındık fiyatları TMO ve Ticaret Borsası tarafından il ve bölgelerde farklı fiyatlandırmalarla tüketiciye ulaştırılmaktadır. Başta Giresun olmak üzere Çarşamba, Ordu ve Ünye gibi bölgelerde fındık fiyatları farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel sebebi olarak bölgelerde yetiştirilen fındığın kalitesinde değişiklik olması ve bölgelerde yaşayan kişilerin ürüne olan talebi fiyatların değişmesidir.

Fındık üretimi ülkemizde Karadeniz bölgesinde yapılmakta ve ithalatı konusunda da ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır Fındık büyük bir gelir kaynağı olması ve hemen hemen Karadeniz bölgesindeki birçok noktada üretilmektedir. Fındık üretiminde bölgelere göre fiyatlar değişmektedir. Bu değişiklik bölgelerdeki tüketicilerin alım gücü ve değişen fındık kalitesidir.

Güncel fındık fiyatları

Fındık ülkemizde Karadeniz bölgesinde ağırlıklı olarak yetişmektedir. Bu bölgede çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık ülkemizin ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. Fındık yaz aylarında Temmuz ve Ağustos aylarından toplanarak Eylül ayı içerisinde piyasaya giriş yapar. Yaz aylarından üretimin yapılması nedeniyle fiyatlarda belli oranda düşüş yaşanabiliyor. Ancak fahiş bir fiyat oluşmaması adına devlet TMO ve Ticaret Borsası aracılığıyla fındık fiyatlarını belirlemektedir.

3 Haziran 2021 Perşembe fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Rize, Trabzon, Samsun fındık fiyatları

3 Haziran 2021 Perşembe gününün fındık fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatlar TMO tarafından açıklanmaktadır. Fiyatlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

2 Haziran Çarşamba fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 16,50 TL - 17,00 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,52TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,75 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,52 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,70 TL - 23,75 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,37 TL - 26,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 25,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,00 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50 TL

Fındığın faydaları nelerdir?

Fındık cildi güzelleştirirken, varislere çok iyi gelmektedir. Enerji veren besin cinsel gücü arttırırken insana güç vermektedir. Böbreklerdeki kum ve taşları döken fındıklar protein maddesidir. Vücudun normal çalışmasına ve zayıf düşmemesine iyi gelen fındıklar gelişme çağında olan çocukların daha sağlıklı olmasını sağlar. Tansiyon ve prostat gibi hastalıklara iyi gelen fındıklar, kalp rahatsızlıklarına ve kadınlarda oluşan menopoz döneminde çok iyi gelmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre fındıklar kolesterol ve kalp krizine iyi gelirken kemik ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. E vitamin ihtiyacının yüzde 100’ünü tamamlayan fındıklar, bol tüketilmesi halinde farklı sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden porsiyon çok tüketilmemesi halinde günde bir avuç fındık yemek insan sağlığına oldukça faydalıdır.


Son Güncelleme: 02.06.2021 23:45
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?
İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?
Esnafa 5 bin ve 3 bin TL esnaf hibe ödemesi ne zaman yatacak?
Esnafa 5 bin ve 3 bin TL esnaf hibe ödemesi ne zaman yatacak?
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 enflasyon beklentisi nedir?
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Mayıs 2021 enflasyon beklentisi nedir?
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası KOBİ Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası KOBİ Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ev kiraları en çok hangi bölgelerde arttı?
Ev kiraları en çok hangi bölgelerde arttı?
Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?
Ertelenen çekler ne zaman ödenecek?

Popüler Haberler

Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Fındık fiyatları ne kadar oldu 3 Haziran 2021 Perşembe Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Burç tarihleri değişecek mi? NASA'dan tartışılacak açıklama!
Saç nasıl satılır? Saç satma kriterleri neler?
İşsizlik maaşı hesaba ne zaman yatacak? İŞKUR İşsizlik maaşı ödeme tarihi Haziran 2021
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 2 Haziran 2021 Çarşamba
Aile Bakanlığı 1600 TL ödemeleri başvuruları ne zaman başlayacak, ücretler ödenmeye ne zaman başlayacak?
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
TV yayın akışı 3 Haziran 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın hayat hikayesi!
Rüyada köpek sevmek görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? köpek sevmek görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu
2021 Afet ve acil durum toplanma bölgeleri nasıl öğrenilebilir?
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Varlık vergisi ne kadardır?
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kampanyası 2021
İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.