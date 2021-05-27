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Fındık fiyatları ne kadar oldu 27 Mayıs 2021 Perşembe Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları

27 Mayıs 2021 Perşembe fındık fiyatları üreticiler tarafından merak ediliyor. İl il ve her gün değişen fındık fiyatları hasat dönemin yaklaşmasıyla yakından takip ediliyor. Çarşamba, Giresun, Rize, Samsun gibi fındık borsalarında fındık kaç lira ve fındık fiyatları nasıl olacak soruları en çok araştırılan konuların başında geliyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:35
Fındık fiyatları ne kadar oldu 27 Mayıs 2021 Perşembe Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
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Karadeniz bölgesindeki birçok ilde üretilen fındık hasadına az bir süre kaldı. Fındık üreticileri hasat dönemini beklerken 2021 yılında fındık fiyatlarının nasıl olacağı araştırmaya başladı. Fındık fiyatları TMO ve Ticaret Borsası tarafından her gün bölgelere göre açıklanmaktadır. İl il farklılık gösteren fındık fiyatlarının güncel durumları merak konusu oldu.

Fındık fiyatları TMO ve Ticaret Borsası tarafından il ve bölgelerde farklı fiyatlandırmalarla tüketiciye ulaştırılmaktadır. Başta Giresun olmak üzere Çarşamba, Ordu ve Ünye gibi bölgelerde fındık fiyatları farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel sebebi olarak bölgelerde yetiştirilen fındığın kalitesinde değişiklik olması ve bölgelerde yaşayan kişilerin ürüne olan talebi fiyatların değişmesidir.

Fındık üretimi ülkemizde Karadeniz bölgesinde yapılmakta ve ithalatı konusunda da ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır Fındık büyük bir gelir kaynağı olması ve hemen hemen Karadeniz bölgesindeki birçok noktada üretilmektedir. Fındık üretiminde bölgelere göre fiyatlar değişmektedir. Bu değişiklik bölgelerdeki tüketicilerin alım gücü ve değişen fındık kalitesidir.

Güncel fındık fiyatları

Fındık ülkemizde Karadeniz bölgesinde ağırlıklı olarak yetişmektedir. Bu bölgede çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık ülkemizin ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. Fındık yaz aylarında Temmuz ve Ağustos aylarından toplanarak Eylül ayı içerisinde piyasaya giriş yapar. Yaz aylarından üretimin yapılması nedeniyle fiyatlarda belli oranda düşüş yaşanabiliyor. Ancak fahiş bir fiyat oluşmaması adına devlet TMO ve Ticaret Borsası aracılığıyla fındık fiyatlarını belirlemektedir.

27 Mayıs 2021 Perşembe fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Rize, Trabzon, Samsun fındık fiyatları

27 Mayıs 2021 Perşembe gününün fındık fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatlar TMO tarafından açıklanmaktadır. Fiyatlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

26 Mayıs Çarşamba fındık fiyatları

AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL

TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

Fındığın faydaları nelerdir?

Fındık cildi güzelleştirirken, varislere çok iyi gelmektedir. Enerji veren besin cinsel gücü arttırırken insana güç vermektedir. Böbreklerdeki kum ve taşları döken fındıklar protein maddesidir. Vücudun normal çalışmasına ve zayıf düşmemesine iyi gelen fındıklar gelişme çağında olan çocukların daha sağlıklı olmasını sağlar. Tansiyon ve prostat gibi hastalıklara iyi gelen fındıklar, kalp rahatsızlıklarına ve kadınlarda oluşan menopoz döneminde çok iyi gelmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre fındıklar kolesterol ve kalp krizine iyi gelirken kemik ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. E vitamin ihtiyacının yüzde 100’ünü tamamlayan fındıklar, bol tüketilmesi halinde farklı sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden porsiyon çok tüketilmemesi halinde günde bir avuç fındık yemek insan sağlığına oldukça faydalıdır.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:35
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Anahtar Kelimeler:
OrduSamsunTMOFiyatFındık
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