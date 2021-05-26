İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Fındık fiyatları ne kadar oldu 26 Mayıs 2021 Çarşamba Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları

26 Mayıs 2021 Çarşamba fındık fiyatları üreticiler tarafından merak ediliyor. İl il ve her gün değişen fındık fiyatları hasat dönemin yaklaşmasıyla yakından takip ediliyor. Çarşamba, Giresun, Rize, Samsun gibi fındık borsalarında fındık kaç lira ve fındık fiyatları nasıl olacak soruları en çok araştırılan konuların başında geliyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 02:06
Fındık fiyatları ne kadar oldu 26 Mayıs 2021 Çarşamba Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
Takip Et:

Karadeniz bölgesindeki birçok ilde üretilen fındık hasadına az bir süre kaldı. Fındık üreticileri hasat dönemini beklerken 2021 yılında fındık fiyatlarının nasıl olacağı araştırmaya başladı. Fındık fiyatları TMO ve Ticaret Borsası tarafından her gün bölgelere göre açıklanmaktadır. İl il farklılık gösteren fındık fiyatlarının güncel durumları merak konusu oldu.

Fındık fiyatları TMO ve Ticaret Borsası tarafından il ve bölgelerde farklı fiyatlandırmalarla tüketiciye ulaştırılmaktadır. Başta Giresun olmak üzere Çarşamba, Ordu ve Ünye gibi bölgelerde fındık fiyatları farklılık göstermektedir. Bu farklılığın temel sebebi olarak bölgelerde yetiştirilen fındığın kalitesinde değişiklik olması ve bölgelerde yaşayan kişilerin ürüne olan talebi fiyatların değişmesidir.

Fındık üretimi ülkemizde Karadeniz bölgesinde yapılmakta ve ithalatı konusunda da ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır Fındık büyük bir gelir kaynağı olması ve hemen hemen Karadeniz bölgesindeki birçok noktada üretilmektedir. Fındık üretiminde bölgelere göre fiyatlar değişmektedir. Bu değişiklik bölgelerdeki tüketicilerin alım gücü ve değişen fındık kalitesidir.

Güncel fındık fiyatları

Fındık ülkemizde Karadeniz bölgesinde ağırlıklı olarak yetişmektedir. Bu bölgede çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık ülkemizin ekonomisine de önemli katkı sağlamaktadır. Fındık yaz aylarında Temmuz ve Ağustos aylarından toplanarak Eylül ayı içerisinde piyasaya giriş yapar. Yaz aylarından üretimin yapılması nedeniyle fiyatlarda belli oranda düşüş yaşanabiliyor. Ancak fahiş bir fiyat oluşmaması adına devlet TMO ve Ticaret Borsası aracılığıyla fındık fiyatlarını belirlemektedir.

26 Mayıs 2021 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? Rize, Trabzon, Samsun fındık fiyatları

26 Mayıs 2021 Çarşamba gününün fındık fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatlar TMO tarafından açıklanmaktadır. Fiyatlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

25 Mayıs Salı fındık fiyatları

AKÇAKOCA 20,40 TL - 22,93 TL

ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL

DÜZCE 20,40 TL - 22,93 TL

FATSA 21,00 TL - 23,00 TL

GİRESUN 22,05 TL - 26,60 TL

KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN 21,50 TL - 22,60 TL

TRABZON 19,75 TL - 21,25 TL

TERME 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK 21,50 TL - 22,50 TL

Fındığın faydaları nelerdir?

Fındık cildi güzelleştirirken, varislere çok iyi gelmektedir. Enerji veren besin cinsel gücü arttırırken insana güç vermektedir. Böbreklerdeki kum ve taşları döken fındıklar protein maddesidir. Vücudun normal çalışmasına ve zayıf düşmemesine iyi gelen fındıklar gelişme çağında olan çocukların daha sağlıklı olmasını sağlar. Tansiyon ve prostat gibi hastalıklara iyi gelen fındıklar, kalp rahatsızlıklarına ve kadınlarda oluşan menopoz döneminde çok iyi gelmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre fındıklar kolesterol ve kalp krizine iyi gelirken kemik ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. E vitamin ihtiyacının yüzde 100’ünü tamamlayan fındıklar, bol tüketilmesi halinde farklı sonuçlara sebep olabilir. Bu yüzden porsiyon çok tüketilmemesi halinde günde bir avuç fındık yemek insan sağlığına oldukça faydalıdır.


Son Güncelleme: 26.05.2021 02:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Canlı kurbanlık kg fiyatları ne kadar?
2021 Canlı kurbanlık kg fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatları 2021 : Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatları 2021 : Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?
Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?
e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?
5 bin ve 3 bin TL esnafa hibe desteği yapılacak esnaf Nace kodları listesi
5 bin ve 3 bin TL esnafa hibe desteği yapılacak esnaf Nace kodları listesi

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar oldu 26 Mayıs 2021 Çarşamba Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
2021 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlar için beklenen haber!
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Mayıs 2021 faiz oranları ve şartları
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Mayıs 2021
Engellilere devletten 11 maddi yardım
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Ek hesap nedir, esnek hesap faiz oranları ne kadardır? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Banka ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 26 Çarşamba
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
2021-2022 sezonu Süper Lig yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm tek parça izle!
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 25 Mayıs 2021 Salı Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Deniz salyası neden olur? Deniz salyası nedir, zararlı mı, nasıl geçer?
Hekimoğlu 51. bölüm tek parça izle - Hekimoğlu son bölüm Kanal D canlı izle
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu sorgulaması işlemleri
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2021
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadardır?
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.