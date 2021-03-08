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Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mart 2021 Pazartesi

Ülkemizde binlerce insanın geçim kaynağı olan fındığın güncel fiyatları merak edilmektedir. Dünyada en çok fındığı üreten ülkemizin çitçileri güncel fındık fiyatlarını araştırıyor. 2021 il il güncel fındık fiyatları belli oldu.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:25
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mart 2021 Pazartesi
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Fındık üreterek geçim sağlayan vatandaşlarımız 2021 il il güncel fındık fiyatlarını merak etmektedir. Türkiye, dünya genelinde en çok fındık üreten ülke konumundadır. Ülkemizde binlerce insanın geçim kaynağı olan fındığın güncel fiyatları merak edilmektedir.

2021 İl İl Güncel Fındık Fiyatları

Akçakoca Güncel Fındık Fiyatı: 22,82 TL - 25,20 TL

Çarşamba Güncel Fındık Fiyatı: 23,50 TL - 24,75 TL

Düzce Güncel Fındık Fiyatı: 22,82 TL - 25,20 TL

Fatsa Güncel Fındık Fiyatı: 23,80 TL - 25,00 TL

Giresun Güncel Fındık Fiyatı: 23,05 TL - 25,55 TL

Kocaeli Güncel Fındık Fiyatı: 22,75 TL - 24,50 TL

Ordu Güncel Fındık Fiyatı: 24,00 TL - 24,00 TL

Sakarya Güncel Fındık Fiyatı: 23,50 TL - 24,50 TL

Samsun Güncel Fındık Fiyatı: 25,15 TL - 26,00 TL

Trabzon Güncel Fındık Fiyatı: 22,25 TL - 23,50 TL

Terme Güncel Fındık Fiyatı: 23,50 TL - 24,30 TL

Ünye Güncel Fındık Fiyatı: 23,50 TL - 24,30 TL

Zonguldak Güncel Fındık Fiyatı: 22,75 TL - 24,00TL



Son Güncelleme: 08.03.2021 11:25
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FındıkFiyat
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