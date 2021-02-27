Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi

Toprak Mahsulleri Ofisi: 21,00 TL - 22,50 TL
Akçakoca fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL
Çarşamba fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,75 TL
Düzce fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL
Fatsa fındık fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL
Giresun fındık fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL
Ordu fındık fiyatları: 24,00 TL - 24,00 TL
Sakarya fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,50 TL
Samsun fındık fiyatları: 25,15 TL - 26,00 TL
Trabzon fındık fiyatları: 22,25 TL - 23,50 TL
Terme fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL
Ünye fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL
Zonguldak fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,00TL
Son Güncelleme: 27.02.2021 20:54