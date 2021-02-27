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Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi

Ülkemizde Karadeniz’de üretilen fındıklar tüm dünya geneline satılmaktadır. Fındık üreten vatandaşlarımız güncel fındık fiyatlarını merak etmektedir. İl il fındık fiyatları belli oldu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:54
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
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Toprak Mahsulleri Ofisi: 21,00 TL - 22,50 TL

Akçakoca fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Çarşamba fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,75 TL

Düzce fındık fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Fatsa fındık fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL

Giresun fındık fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL

Kocaeli fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL

Ordu fındık fiyatları: 24,00 TL - 24,00 TL

Sakarya fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,50 TL

Samsun fındık fiyatları: 25,15 TL - 26,00 TL

Trabzon fındık fiyatları: 22,25 TL - 23,50 TL

Terme fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

Ünye fındık fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

Zonguldak fındık fiyatları: 22,75 TL - 24,00TL



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
Fındık FiyatlarıKaradenizFındık
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