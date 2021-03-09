Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?

9 Mart Salı günü Türkiye’de uygulanacak olan fındık fiyatları belli oldu. İllere göre farklılık gösteren fındık fiyatlarında en düşük fiyat 22,75 TL olarak belirlendi. Satışlarını henüz gerçekleştirmeyen üreticiler güncel fındık fiyatlarına göre satış yapacak.

Yayınlanan fındık fiyatı listesine göre en düşük fındık fiyatı 22,75 TL iken en yüksek fındık fiyatı 26,00 TL olarak listede yer aldı.

9 Mart Salı fındık fiyatları

TMO: 21,00 TL – 22,50 TL

Akçakoca: 22,82 TL – 25,20 TL

Çarşamba: 23,50 TL – 24,75 TL

Düzce: 22,82 TL – 25,50 TL

Fatsa: 23,80 TL – 25,00 TL

Giresun: 23,05 TL – 25,55 TL

Kocaeli: 22,75 TL – 24,50 TL

Ordu: 24,00 TL – 24,00 TL

Sakarya: 23,50 – 24,50 TL

Samsun: 25,15 – 26,00 TL

Trabzon: 22,25 TL – 23,50 TL

Terme: 23,50 TL – 24,30 TL

Ünye: 23,50 TL – 24,30 TL

Zonguldak: 22,75 TL – 24,00 TL