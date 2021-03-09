İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?

Fındık sezonunun başlamasıyla fındık fiyatları da belirlendi. 9 Mart 2021 Salı fındık kaç lira olduğunu öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 16:11
Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
Takip Et:

9 Mart Salı günü Türkiye’de uygulanacak olan fındık fiyatları belli oldu. İllere göre farklılık gösteren fındık fiyatlarında en düşük fiyat 22,75 TL olarak belirlendi. Satışlarını henüz gerçekleştirmeyen üreticiler güncel fındık fiyatlarına göre satış yapacak.

Yayınlanan fındık fiyatı listesine göre en düşük fındık fiyatı 22,75 TL iken en yüksek fındık fiyatı 26,00 TL olarak listede yer aldı.

9 Mart Salı fındık fiyatları

TMO: 21,00 TL – 22,50 TL

Akçakoca: 22,82 TL – 25,20 TL

Çarşamba: 23,50 TL – 24,75 TL

Düzce: 22,82 TL – 25,50 TL

Fatsa: 23,80 TL – 25,00 TL

Giresun: 23,05 TL – 25,55 TL

Kocaeli: 22,75 TL – 24,50 TL

Ordu: 24,00 TL – 24,00 TL

Sakarya: 23,50 – 24,50 TL

Samsun: 25,15 – 26,00 TL

Trabzon: 22,25 TL – 23,50 TL

Terme: 23,50 TL – 24,30 TL

Ünye: 23,50 TL – 24,30 TL

Zonguldak: 22,75 TL – 24,00 TL

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FındıkGiresunTMO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?
Ücretsiz izin nakit destek Mart 2021 ödemesi ne zaman?
Ücretsiz izin nakit destek Mart 2021 ödemesi ne zaman?
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mart 2021 Pazartesi
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mart 2021 Pazartesi
Bugün 22 ayar bilezik ve 18 ayar altın kaç lira ? 8 Mart 2021 Pazartesi
Bugün 22 ayar bilezik ve 18 ayar altın kaç lira ? 8 Mart 2021 Pazartesi
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
8 Mart reyting sonuçları : Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı yarışı kim önde tamamladı?
9 Mart 2021 Pazartesi hangi maçlar var? Bugün hangi maç, hangi kanalda?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Müge Anlı Merve Nur Polat'ın katili kim, kimler tutuklandı?
TJK 9 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı 1 Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Zuhal Topal'la Sofrada programı 8-12 Mart yarışmacıları belli oldu
Whatsapp Web görüntülü arama özelliği nasıl açılır?
Kim ne kadar MTV ödeyecek? Araçların yaşlarına ve motor hacmine göre ueni MTV oranları belli oldu!
Netflix The Dig 2021 film oyuncuları ve konusu
2020 YKS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YKS sınavı ne zaman yapılacak?
Kiralık yazlık evlere talep arttı! Yazlık kiralık ev fiyatlar ikiye katlandı
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
Bugün hangi maçlar var? Bugün 09 Mart Salı kimin maçı var?
Zuhal Topal’la Sofrada Berrak Alkan 8 Mart Pazartesi puanı belli oldu
Belgesel Analizi: Nevenka Artık Susmak Yok
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2021 destek ve hibeleri
Bugün kimin maçı var? 9 Mart 2021 Salı hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.