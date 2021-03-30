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Fındık fiyatları 30 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

Karadeniz bölgesi başta olmak üzere binlerce vatandaşın ekmek teknesi fındığın fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok vatandaş, fındık fiyatları 30 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsasında fındık kaç lira? sorusunu araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 03:51
Fındık fiyatları 30 Mart 2021 Salı Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
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Türkiye’nin özellikle kuzey kesimlerinde binlerce vatandaşın geçim kaynağı olan fındığın kilo fiyatı merak ediliyor. Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon’da üretilen fındıkların kilo fiyatı araştırılıyor.

Vatandaşlar satın almadan önce çok sayıda işlemden geçen fındığın mart ayında kilosunun ne kadar olduğu merak edilirken 2020 yılı ile 2021’in ilk 3 aylık sürecinde ki fındık kilo fiyatı farkları da araştırılanlar arasında yerini alıyor.

Fındık haftaya 24 TL’den giriş yaptı

2020 yılı fındık sezonunda 22 TL ile satışa sunulan fıstık 2021 Mart ayı ile birlikte 24 TL’den raflarda yerini aldı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında 27 TL’ye kadar fiyatı yükselen fındığın yıl sonunda 22,50 TL’ye düşüşü dikkat çekerken birkaç aydır sabit kalan fındık fiyatları harekeTLendi.

Fındık fabrikası işletmecisi olan Ekrem Civelekoğlu fındık fiyatları ile ilgili açıklamalarında, ‘Fındık fiyatları birkaç aydır 22,50 TL, 23 lira bandında satılıyor. Geçtiğimiz haftalarda kar yağışı sebebiyle fındık piyasasında küçük bir harekeTLenme meydana geldi. Ortalama 500 metre rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde bölgesel olarak don oldu. Ama bu rakımın üzerinde fındık henüz açmadığı için pek etkilenmedi. Fındık fiyatları geçtiğimiz haftayı 24,50 TL kapattı. Bu haftaya ise 24 lira seviyesinden giriş yaptı’ dedi.

Güncel fındık fiyatları

TMO Fındık Fiyatları: 21,00 TL - 22,50 TL

Akçakoca Fındık Fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları: 23,50 TL - 24,75 TL

Düzce Fındık Fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL

Ordu Fındık Fiyatları: 24,00 TL - 24,00 TL

Sakarya Fındık Fiyatları: 23,50 TL - 24,50 TL

Samsun Fındık Fiyatları: 25,15 TL - 26,00 TL

Trabzon Fındık Fiyatları: 22,25 TL - 23,50 TL

Terme Fındık Fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

Ünye Fındık Fiyatları: 23,50 TL - 24,30 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları: 22,75 TL - 24,00TL

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 03:51
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FındıkFiyat30 Mart2021SalıGüncelListe
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