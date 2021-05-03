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Fındık fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

3 Mayıs 2021 Pazartesi fındık fiyatları üreticiler tarafından merak ediliyor. İl il ve her gün değişen fındık fiyatları hasat dönemin yaklaşmasıyla yakından takip ediliyor. Fikobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye gibi fındık borsalarında fındık kaç lira ve fındık fiyatları nasıl olacak soruları en çok araştırılan konuların başında geliyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:14
Fındık fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
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Türkiye fındık üretimi ve ithalatı konusunda Avrupa ve Dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Fındık üreticileri her gün değişen fındık fiyatlarını merak ediyor. TMO tarafından fındık fiyatları bölgelere göre günlük olarak belirlenmektedir.

Fiyatlar 20 TL’nin altına düşebilir

Yaz aylarının gelmesi ve fındık hasadının başlamasına az bir süre kala fındık fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyor. TMO 2021 yılında gerçekleştirilecek fındık toplama ve fındık hasadının ardından fiyatların 20 TL’nin altına düşebileceği ön görüyor.

Güncel fındık fiyatları

Fındık ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Karadeniz bölgesinin birçok ilinde fındık üretimi çiftçinin geçim kaynaklarından biri olarak görülüyor. TMO fındık üretimi yapılan il ve ilçelere göre fındık fiyatlarını açıklanmaktadır. Üretim yapılan bölgelerde fındık kalitesi ve farklı özelliklere göre bölgelerde fındık fiyatları değişmektedir.

3 Mayıs Pazartesi günü itibariyle il il güncel fındık fiyatları şu şekildedir;

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,75 TL

 DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,72 TL - 24,34 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 24,25 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,25 TL - 23,75 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,25 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 21,75 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,75 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,50 TL

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 15:14
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FındıkFiyatTMOSamsunOrdu
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