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Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

2021 yılının güncel fındık fiyatları nelerdir? Fındık üreticilerinin merakla beklediği güncel fındık fiyatlarını sizler için hazırladık...

26 Mart 2021 Cuma 01:45
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
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Hepimizin bildiği gibi fındık iyi bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra yorgunluğu giderir, kalp damar rahatsızlıklarına iyi gelir. Kolesterolü düzenler, kalp krizi riskini azaltır, kansızlığa iyi gelir, akciğer ve soğukalgınlığı gibi rahatsızlıklarda da faydalı olduğu bilinir. Ayrıca hamilelikte de tüketilmesi oldukça yararlıdır.

Bu senenin güncel fındık fiyatları ise hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından merak ediliyor.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada ekonomik sıkıntılar yaşanırken fındık üreticileri fındık fiyatlarını bu yıl düşmemesini umuyor. 

İşte 25 Mart 2021 tarihli güncel fındık fiyatları

TMO: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA: 21,36 TL - 24,77 TL

ÇARŞAMBA: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE: 21,36 TL - 24,77 TL

FATSA: 22,50 TL - 23,50 TL

GİRESUN: 22,55 - 24,60 TL

KOCAELİ: 21,50 TL - 23,25 TL

ORDU: 21,50 TL - 23,25 TL

SAKARYA: 21,50 TL - 23,75 TL

SAMSUN: 21,00 TL - 23,50 TL

TRABZON: 21,50 TL - 23,00 TL

TERME: 21,00 TL - 23,00 TL

ÜNYE: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK: 21,50TL - 23,25 TL

Fındık üretiminde ise Çin, Şili, Fransa, Avustralya ve İran ilk sıralardadır.



Son Güncelleme: 26.03.2021 01:45
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Anahtar Kelimeler:
FındıkGüncel Fındık Fiyat
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