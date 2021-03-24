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Fındık fiyatları 24 Mart 2021 Çarşamba Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

TMO tarafından belirlenen fındık fiyatları her gün güncelleniyor. Her gün güncellenen fındık fiyatları bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Üreticiler fındık fiyatları 24 Mart 2021 Çarşamba fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarından fındık kaç lira sorusunu araştırıyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 12:47
Fındık fiyatları 24 Mart 2021 Çarşamba Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
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Türkiye’nin en büyük ihracat ürünlerinden biri olan fındık sezonunun tamamlanmasının ardından üreticiler ellerinde kalan fındıkları satmaya hazırlanıyor. Fındık üreticileri günlük fındık fiyatlarını merak ediyor. Fındık fiyatları il il değiştiği gibi bu illerdeki fiyatlar TMO tarafından belirlenmektedir.

24 Mart Çarşamba il il fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 24,28 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 24,28 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,25 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 24,40 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,10 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

Fındık üreticisi artış bekliyor

Fındık fiyatlarına bakıldığında en yüksek fiyat bandı Giresun için belirlenmiş durumda. Giresun fındık fiyatları 24,25 TL ile 24,40 TL arasında satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra üreticiler söz konusu fiyatların yeterli olmadığını ifade ediyor. Fındık üreticileri özellikle pandemi nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve belirlenen fiyatların masraflarını karşıladığını ve yeteli olmadığını söylüyor.



Son Güncelleme: 24.03.2021 12:47
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Anahtar Kelimeler:
FındıkGiresunOrduünyeTMO
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