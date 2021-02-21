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Fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Fındık kilo fiyatı ve illere göre fındık fiyatları listesi

Fındık üreticilerinin merakla fındık fiyatlarının ne zaman artacağını bekliyor. Geçen sene 30 TL civarı olan fındık fiyatı üstünden zaman geçmesine rağmen hala yükselmedi aksine fiyatlar 20-25 TL civarına geriledi. Fındık fiyatlarından oldukça şikâyetçi olan fındık üreticileri için merakla beklenen 2021 fındık fiyatları…

21 Şubat 2021 Pazar 16:45
Fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Fındık kilo fiyatı ve illere göre fındık fiyatları listesi
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Binlerce fındık üreticisi geçtiğimiz sene 30 TL’ye alıcı bulan fındıkların, bu sene 35 TL civarı olmasını beklerken daha düşük fiyatla karşı karşıya kaldılar. Kendi geçimlerini sağlayabilmek için fiyatların yükselmesini isteyen üreticiler bu işe artık bir çözüm bulunmasını istiyorlar! Ortalama fiyatın 35 TL olması gerektiğini söyleyen Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, şu anki fiyat düşüklüğü nedeninin manipülasyon eseri olabileceğini aktardı. Fındık fiyatlarının güncel listesine haberimizde ulaşabilirsiniz.

 

Fındık fiyatları ne kadar?

Birçok ürünün içeriğine katılan malzeme olarak kullanılan fındık, Türkiye halkının çok sevdiği bir besin kaynağıdır. Geçmişten beri Dünya’ya en çok fındık ihracatını sağlayan bir ülke olarak, fındık bizde çok önemli bir yere sahiptir ve bu yüzden fındık üreticilerimizde çok değerlidir. Karadeniz önde gelen illerimiz arasında olmak üzere, Kocaeli ve Sakarya gibi illerimizde de fındık üretimi mevcuttur. 2020 ortalarında 30 TL olan fındık fiyatının 2021 yılında 21-25 TL aralığında olmasını değil, daha fazla olmasını isteyen fındık üreticileri, yetkililerden bir cevap beklemekte. Fındık fiyatları yer yer değişse bile tüm üreticiler güncel fiyatların kesinlikle değişmesi gerektiğini, bu fiyatların onlara yetmediğini belirtiyorlar ve fındık fiyatlarının 35 TL civarı olmasını istiyorlar. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin “manipülasyon” açıklamasında bulunsa da üreticiler hala fındık fiyatlarının ne zaman yükseleceği sorusuna cevap bulamamaktalar.

 

2021 güncel fındık fiyatları 

İl ve ilçelere göre farklılık gösteren fiyatlar, listemizde bu farklılıklara göre genel bir fiyat aralığında sunulmuştur.

TMO fındık fiyat aralığı: 21,00 TL - 22,50 TL

Zonguldak fındık fiyat aralığı: 22,75 TL - 24,00TL

Samsun fındık fiyat aralığı: 25,15 TL - 26,00 TL

Trabzon fındık fiyat aralığı: 22,25 TL - 23,50 TL

Giresun fındık fiyat aralığı: 23,05 TL - 25,55 TL

Kocaeli fındık fiyat aralığı: 22,75 TL - 24,50 TL

Ordu fındık fiyat aralığı: 24,00 TL - 24,00 TL

Sakarya fındık fiyat aralığı: 23,50 TL - 24,50 TL

Akçakoca fındık fiyat aralığı: 22,82 TL - 25,20 TL

Çarşamba fındık fiyat aralığı: 23,50 TL - 24,75 TL

Düzce fındık fiyat aralığı: 22,82 TL - 25,20 TL

Fatsa fındık fiyat aralığı: 23,80 TL - 25,00 TL

Terme fındık fiyat aralığı: 23,50 TL - 24,30 TL

Ünye fındık fiyat aralığı: 23,50 TL - 24,30 TL



Son Güncelleme: 21.02.2021 16:45
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