Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar

Fiili hizmet süresi zammı nedir ve kimler alabilir?

Kamu kurumunda çalışan işçilerin ya da devlet tarafından bir işte çalışan işçilerin yıpranma durumunun bulunduğu hallerde maaşlarına yapılan yıpranma payına fiili hizmet süresi zammı denilmektedir. Bu fiili hizmet süresi zammı ücretini almak için belli mesleklerde çalışmak gerekmektedir. Bu ücret ağır işlerde çalışan emek gerektiren işlerde çalışan işçilere verilmektedir.

Ağır bir işte çalışan işçilerin devlet tarafından prim günlerinde yapılan zamma denilmektedir. Bu ücretten yararlanan kişiler erken emeklilik söz konusudur.

Fiili hizmet süresi zammı için şartlar nelerdir?

İşçinin ilk başta ağır işte çalışması gereken meslekte iş yapması gerekmektedir. Fakat bu meslekte çalışan işçinin işten ayrılması durumunda ödenek sağlanmamaktadır. Bunun haricinde ağır işlerde çalışan işçilerin belirlendiği kuruma müracaat etmesi gerekmektedir.

Fiili hizmet süresi zammı hangi meslekleri kapsar?

*JGM kapsamında jandarma vs.

*İtfaiye kapsamında olanlar

*Çimento, kâğıt, kot pantolon sanayisi kapsamında bulunanlar

*Kömür madenlerinde çalışanlar

*Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında polisler ve bekçiler

*Millî Savunma Bakanlığı kapsamında uzman çavuş, astsubay, subaylar

*Basın ve yayın kapsamında savaş muhabiri yapanlar

*Termik santrallerinde çalışanlar

*Alüminyum fabrikalarında çalışanlar

Fiili hizmet süresi zammı hesaplama

360 günlük çalıştığı prim günü baz alarak değerlendirilmektedir.

-60 prim günü eklenirse çalıştığı gün sayısı 60 ile çarpılır ve 360’a bölünür.

-90 prim günü eklenirse çalıştığı gün sayısı 90 ile çarpılır ve 360’a bölünür.

-180 prim günü eklenirse çalıştığı gün sayısı 180 ile çarpılır ve 360’a bölünür.

