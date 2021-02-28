İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar

Fiili hizmet süresi zammı ağır işlerde çalışan işçilerin prim gününde verilen ücret olmakla beraber yararlandığı haktır. Peki bu meslek gruplarında kimler yararlanabilmektedir? Filli hizmet süresi zammı almak için gerekli şartlarınız uyuyorsa gerekli kuruluşlara başvurarak ödeneğinizi alabilirisiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 16:22
Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Takip Et:

Fiili hizmet süresi zammı nedir ve kimler alabilir?

Kamu kurumunda çalışan işçilerin ya da devlet tarafından bir işte çalışan işçilerin yıpranma durumunun bulunduğu hallerde maaşlarına yapılan yıpranma payına fiili hizmet süresi zammı denilmektedir. Bu fiili hizmet süresi zammı ücretini almak için belli mesleklerde çalışmak gerekmektedir. Bu ücret ağır işlerde çalışan emek gerektiren işlerde çalışan işçilere verilmektedir. 

Ağır bir işte çalışan işçilerin devlet tarafından prim günlerinde yapılan zamma denilmektedir. Bu ücretten yararlanan kişiler erken emeklilik söz konusudur.

Fiili hizmet süresi zammı için şartlar nelerdir?

İşçinin ilk başta ağır işte çalışması gereken meslekte iş yapması gerekmektedir. Fakat bu meslekte çalışan işçinin işten ayrılması durumunda ödenek sağlanmamaktadır. Bunun haricinde ağır işlerde çalışan işçilerin belirlendiği kuruma müracaat etmesi gerekmektedir. 

Fiili hizmet süresi zammı hangi meslekleri kapsar?

*JGM kapsamında jandarma vs.

*İtfaiye kapsamında olanlar

*Çimento, kâğıt, kot pantolon sanayisi kapsamında bulunanlar

*Kömür madenlerinde çalışanlar

*Emniyet Genel Müdürlüğü kapsamında polisler ve bekçiler

*Millî Savunma Bakanlığı kapsamında uzman çavuş, astsubay, subaylar

*Basın ve yayın kapsamında savaş muhabiri yapanlar

*Termik santrallerinde çalışanlar

*Alüminyum fabrikalarında çalışanlar

Fiili hizmet süresi zammı hesaplama

360 günlük çalıştığı prim günü baz alarak değerlendirilmektedir. 

-60 prim günü eklenirse çalıştığı gün sayısı 60 ile çarpılır ve 360’a bölünür.

-90 prim günü eklenirse çalıştığı gün sayısı 90 ile çarpılır ve 360’a bölünür.

-180 prim günü eklenirse çalıştığı gün sayısı 180 ile çarpılır ve 360’a bölünür.



Son Güncelleme: 28.02.2021 16:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FiilihizmetsüresizammıPrimİşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum yardımı nedir, nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?
Doğum yardımı nedir, nasıl alınır? Doğum yardımı başvurusu nereye yapılır?
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
Fındık fiyatları ne kadar? 27 Şubat 2021 Pazar İl il güncel fındık fiyatları listesi
Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ripple davası ne oldu, ertelendi mi? Amerika XRP Ripple davasında ne karar çıktı?
Ripple davası ne oldu, ertelendi mi? Amerika XRP Ripple davasında ne karar çıktı?
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları
Dolar ne kadar oldu? 26 Şubat dolarda son durum ve doların yükselme nedeni
Dolar ne kadar oldu? 26 Şubat dolarda son durum ve doların yükselme nedeni

Popüler Haberler

Fiili hizmet süresi zammı nedir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet süresi zammından yararlanmak için gerekli olan şartlar
Gece tırnak neden kesilmez, kesersek ne olur?
A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun biyografisi
Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Askerde evci izni nasıl kullanılır? Şartları neler?
Call of Duty Mobile hilesi var mı?
Kuaförüm Sensin yarışmacı katılım formu adresi ve şartları
2020 Askerlik kaçağı para cezası ne kadardır?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı
Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?
Masumiyet dizisi tutar mı?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Şubat 2021 Pazar
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.