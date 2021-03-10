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Fiat Egea Mart 2021 kampanyası

Araç tercihini Fiat Egea'dan yana kullanmak isteyen kişilere müjdeli haber geldi. Mart ayına özel olan kampanya dün itibariyle herkese duyuruldu. Duyurulan Mart ayı kampanyasının avantajlarının neler olduğu ise merak konusu oldu.

10 Mart 2021 Çarşamba 22:16
Fiat Egea Mart 2021 kampanyası
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Fiat Ege'nin Mart ayı kampanyası dün duyuruldu. Tüm aile üyeleri için geçerli olan kampanyalar bu serileri tercih edenlere fayda sağlıyor.

Bu sefer bu kadar ciddi indirim ve avantajlara sahip kampanyalar yok ama dediğimiz gibi ödeme kolaylığı sağlayacak bir avantaj sağlandı.

Fiat Egea Mart Ayı Kampanyası Detayları

Kampanya kapsamında sunulan kredi avantajı kapsamında 100.000 liraya kadar kredi çekmek mümkün. 100.000 liraya varan krediden yararlanmak istiyorsanız, 12 aylık bir dönemde %0.99 faiz avantajı sağlanmaktadır.

Faiz oranı bu kadar düşükken, vadelerin biraz artmasını bekleyebilirsiniz, ancak öte yandan birçok marka son zamanlarda 12 ayla sınır koymuş durumda.

Fiat Egea serisinde sunulan bu kredi seçeneğinin yanı sıra 2021 model yılı serisinde de küçük indirimler var. Çok yüksek miktarlarda indirim yok ama 3-5 bin lira gibi indirimler bulunuyor.

Anahtar teslimi kampanya için geçerli olan bu indirimlerin hemen hemen tüm modeller için geçerli olduğunu görebiliyoruz.

Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan kredi kampanyası Nisan ayının ilk günü sona erecek gibi görünüyor.

Nisan ayında kredi kampanyasının hangi seviyede devam edeceği veya devam edilip edilmeyeceği konusunda bir bilgi yok. Bununla birlikte, kredi kampanyasının koşulları genel olarak değişiklik gösterse de kredi kampanyası her ay devam etmektedir.



Son Güncelleme: 10.03.2021 22:16
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Anahtar Kelimeler:
Fiat EgeaAraçKredMartAyı
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