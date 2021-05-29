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FED toplantısı ne zaman yapılacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı belirlendi mi?

En son Nisan ayında gerçekleşmiş olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararının belirlendiği FED toplantısının yenisinin ne zaman yapılacağı merak edildi. 2021 yılında 6 kere gerçekleşecek olan FED toplantısında alınacak kararlar merakla beklenmektedir. Peki FED toplantısı ne zaman yapılacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı belirlendi mi? İşte detaylar…

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:55
FED toplantısı ne zaman yapılacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı belirlendi mi?
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En son Nisan ayında gerçekleşmiş olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararının belirlendiği FED toplantısının yenisinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2021 yılında 6 kere gerçekleşecek olan FED toplantısında alınacak kararlar için piyasalarda bekleyiş hakimdir. Peki FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED toplantısı ne zaman yapılacak? 

2021 yılında 6 kere gerçekleşecek olan FED toplantısı en son Nisan ayında yapıldı. Bir diğer FED toplantısı ise 27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Bu hafta Perşembe günü yapılan FED toplantısı saat 21:00’de bitmesi ve kararların açıklanması beklenmektedir. 

FED toplantısının tarihleri 

Önümüzdeki aylarda yapılacak olan FED toplantılarının tarihleri ise şu şekildedir: 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık. 


Son Güncelleme: 29.05.2021 10:55
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Anahtar Kelimeler:
FED ToplantısıABD Merkez BankasıFED Faiz Kararı
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