FED toplantısı ne zaman yapılacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı belirlendi mi?

En son Nisan ayında gerçekleşmiş olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararının belirlendiği FED toplantısının yenisinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2021 yılında 6 kere gerçekleşecek olan FED toplantısında alınacak kararlar için piyasalarda bekleyiş hakimdir. Peki FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED toplantısının tarihleri

2021 yılında 6 kere gerçekleşecek olan FED toplantısı en son Nisan ayında yapıldı. Bir diğer FED toplantısı ise 27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Bu hafta Perşembe günü yapılan FED toplantısı saat 21:00’de bitmesi ve kararların açıklanması beklenmektedir.

Önümüzdeki aylarda yapılacak olan FED toplantılarının tarihleri ise şu şekildedir: 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.