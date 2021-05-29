FED toplantısı ne zaman yapılacak? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı belirlendi mi?

En son Nisan ayında gerçekleşmiş olan ABD Merkez Bankası FED faiz kararının belirlendiği FED toplantısının yenisinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2021 yılında 6 kere gerçekleşecek olan FED toplantısında alınacak kararlar için piyasalarda bekleyiş hakimdir. Peki FED toplantısı ne zaman yapılacak?
FED toplantısı ne zaman yapılacak?
FED toplantısının tarihleri
Önümüzdeki aylarda yapılacak olan FED toplantılarının tarihleri ise şu şekildedir: 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.
Son Güncelleme: 29.05.2021 10:55