FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED toplantısı ne zaman olacak? FED toplantısı kararları ne?

Küresel piyasalarda önemli bir rolü olan FED toplantısının ne zaman yapılacağını birçok kişi merak ediyor. FED toplantısı, 2021 yılında 7 kez daha yapılacak. Faiz artırımı, düşürümü ya da sabit kararlar için bu toplantılar büyük önem taşıyor. FED toplantısının hangi tarihte gerçekleştirileceği ise merak ediliyor.

FED yeni faiz kararları ne olacak?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell açıklamasında; ‘Daha düzlüğe çıkmadık fakat gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler hala Covid-19’un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD’deki ekonomik görünüm açıkça canlandı.’ söylemlerini kullandı. Nisan ayında yapılan toplantıda oranın sabit tutulması kararı verilmişti.

FED toplantısı ne zaman olacak?

ABD Merkez Bankası’nın düzenlediği para politikası toplantısının 27-28 Mayıs tarihlerinde yapılması bekleniyor.