FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?

Son dönemde yatırımcıların gözü kulağı FED toplantısından gelecek olan açıklamalarda. FED’in alacağı kararda artan covid-19 vakaları ve yeni kısıtlamaların yüksek enflasyonda belirleyici olacağı belirtiliyor. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’ın yaptığı ankete göre, ABD Merkez Bankası’nın Mart 2022’ye kadar varlık alımlarını sonlandırması ve sonrasında faiz artışına gitmesi bekleniyor.

FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. FED’in faiz kararını 14 Aralık saat 21.00’da duyurması bekleniyor.

İşsizlik ve enflasyon başlıkları değerlendirilecek

FED’in yakından takip ettiği konuların başında işsizlik ve enflasyon geliyor. İşsizlik konusundaki veriler bir sonuca varmasa da merkez bankası her tutanakta maksimum hedefe ulaşılacağını belirtiyor.

Powell’dan sıkılaştırma sinyali

Bu hafta açıklanacak olan enflasyonun yüzde 6,8 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine gelmesi, FED’in parasal sıkılaşma hamlelerini öne çekmesine neden olabilir.

FED Başkanı Jerome Powell, son yaptığı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasıyla ilgili sürecin hızlandırılabileceğine dair sinyaller verirken faiz artırımının öne alabileceğinin de işaret etti. Bloomberg’e göre, ABD’de enflasyon rakamı en yüksek seviyede kalmayı sürdürürse, 2022’de faiz oranlarının tahmin edilenden daha erken yükseltmeye açık olduğu sinyali verilebilir.

‘’Piyasaları sarsabilir’’

Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, Fed’in pandemide ekonomiyi desteklemek için başlattığı varlık alım programını, mart ayına kadar bitirmesini bekliyor. Ekonomistlerin bir bölümü ise bunun olasılığını yüzde 60’ın üzerinde, yüzde 9’u ise yüzde 90’un üzerinde görüyor.

Fed, daha önce 120 milyar dolarlık programda her ay 15 milyar dolarlık kesinti yapacağını kasımdaki toplantısında açıklamıştı.

Faiz kararı Türkiye’yi de etkileyecek

Küresel rezerv para olması nedeniyle dolar faizindeki artış tüm dünyayı etkiliyor. Fed’in faiz artışını ve parasal sıkılaşmayı öne çekmesi, yüzde 21’i aşan resmi enflasyona rağmen son 4 ayda 400 baz puan faiz indiren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın da planlarını etkileyecek.