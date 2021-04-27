İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

FED toplantı tarihi belli oldu mu? FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED toplantı sonucu ne zaman açıklanır?

Yatırımcılar o toplantıyı bekliyor! FED toplantısı ne zaman? Saat kaçta olacak? Başkan açıklama yapacak mı? Haberimizde piyasaların merakla beklediği toplantı hakkında detaylara yer verilmiştir.

27 Nisan 2021 Salı 16:42
FED toplantı tarihi belli oldu mu? FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED toplantı sonucu ne zaman açıklanır?
Takip Et:

FED toplantısının ne zaman olacağı merak edilmektedir. Yatırımcılar, toplantının gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Toplantı sonrası FED başkanının açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Toplantı saat kaçta düzenlenecek?

Piyasalar, FED faiz kararı toplantısını merakla bekliyor. FED başkanı Jerome Powell tarafından bir açıklama bekleniyor.

Toplantının tarihi

Toplantı 28 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek. Piyasalara yarın duyurulacak olan FED’in faiz kararı ve başkanın açıklamasını bekleyen analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcıların alacakları kararlar konusunda etkili olacağını açıkladı.




Son Güncelleme: 27.04.2021 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FedToplantı Saati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı, çalışacak mı?
Tam kapanmada fabrikalar kapanacak mı, çalışacak mı?
Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri
Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri
Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyeleri zamlı mı yatacak? İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Ramazan bayramı emekli bayram ikramiyeleri zamlı mı yatacak? İkramiyeler ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? 26 Nisan döviz fiyatları
Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? 26 Nisan döviz fiyatları
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 26 Nisan 2021 Pazartesi
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 26 Nisan 2021 Pazartesi
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 26 Nisan Pazartesi Gram altın, çeyrek altın fiyatları güncel durum
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 26 Nisan Pazartesi Gram altın, çeyrek altın fiyatları güncel durum

Popüler Haberler

FED toplantı tarihi belli oldu mu? FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED toplantı sonucu ne zaman açıklanır?
LGS için yeni sınav tarihi belli oldu mu? 2021 LGS ne zaman yapılacak?
Rüyada amca ne demektir? Doğum veya amca rüyasının tabiri ve anlamı
Hafta sonu marketler çalışıyor mu, açık mı? Pazar günü marketler açık mı?
Pakistan güncel asgari ücret tutarları 2021
Müge Anlı Reşit Baş olayı nedir? Reşit Baş'a ne oldu, bulundu mu?
Seyahat izin belgesi için şartlar nelerdir?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesinin önemi nedir?
Yarın hava nasıl olacak? 28 Nisan 2021 İstanbul, Ankara, İzmir Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Star TV canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Show TV Kuzey Yıldızı dizisi konusu ve çekim yeri
Tam kapanmanın kapsamı ne? 29 Nisan - 17 Mayısıs Tam kapanma yasakları neler?
27.04.2021 Salı Günü Altın fiyatları, Çeyrek ne kadar, Altın gram fiyatı ne kadar?
Larin ve Atiba Rizespor maçında oynayacaklar mı?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.