FED toplantı tarihi belli oldu mu? FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED toplantı sonucu ne zaman açıklanır?

FED toplantısının ne zaman olacağı merak edilmektedir. Yatırımcılar, toplantının gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Toplantı sonrası FED başkanının açıklama yapacağı tahmin ediliyor. Toplantı saat kaçta düzenlenecek?
Piyasalar, FED faiz kararı toplantısını merakla bekliyor. FED başkanı Jerome Powell tarafından bir açıklama bekleniyor.
Toplantının tarihi
Toplantı 28 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek. Piyasalara yarın duyurulacak olan FED’in faiz kararı ve başkanın açıklamasını bekleyen analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcıların alacakları kararlar konusunda etkili olacağını açıkladı.
Son Güncelleme: 27.04.2021 16:42