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FED faiz kararını sabit bırakılma yönünde verdi!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı hakkında değerlendirme yapan ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde verdiği faiz kararını değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakma yönünde verdi.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:17
FED faiz kararını sabit bırakılma yönünde verdi!
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ABD Merkez Bankası (FED), politika faizi ile ilgili gerçekleştirdiği değerlendirme görüşmelerinde faizin sabit bırakılması yönünde fikir birliğine vardı.  11-0 oyla alınan faiz kararında aylık Hazine tahvili alımı 80 milyar dolardan gerçekleşirken mortgage destekli menkul kıymetler alımın da 40 milyar dolar olarak sürdürüleceği belirtildi.

Koronavirüs salgının ekonomiye yönelik gerçekleştirdiği risklerin devam etmesi ve son verilerinde ekonominin güçlenmeye yönelik olduğu konusunda fikir birliğine varan FED üyeleri ekonomi de varlık alımlarını yön veren hedeflerin ilerleme sağladığını aktardılar. Varlık alım programlarını yönlendiren hedeflerinde bir sonraki toplantıda daha fazla değerlendirecek olan FED,  bu kapsamda beklentiler dahilinde bir önceki toplantıda alınan politika faiz kararını değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.


Son Güncelleme: 29.07.2021 00:17
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Anahtar Kelimeler:
Politika FaiziFaiz KararıFed
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