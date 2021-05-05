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FED faiz kararı ne olacak? FED toplantısı ne zaman?

Piyasalara yön veren FED, çok yakında faiz kararını açıklayacak. Piyasalar FED toplantısından çıkacak olan faiz kararını bekliyor. Vatandaşlarımız FED faiz kararı ne olacak, FED toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:28
FED faiz kararı ne olacak? FED toplantısı ne zaman?
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Amerika merkez bankası olan FED, açıklayacağı faiz kararıyla tüm dünyadaki piyasaları etkileyecek. Bu açıdan FED Bankası piyasalara yön vermektedir. Banka çok yakın zamanda faiz kararını açıklayacak. O piyasalara yön veren FED, çok yakında faiz kararını açıklayacak. Piyasalar fed toplantısından çıkacak olan faiz kararını bekliyor. Vatandaşlarımız fed faiz kararı ne olacak, fed toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.

Ülkemizdeki milyonlarca insanın gözü Amerikan merkez bankası toplantısına çevrildi. Çünkü ülkemizde son dönemlerde dolar çok yüksek bir seviyelerde bulunuyor. Amerikan merkez bankası toplantısı 27 Mayıs 2021 ile 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu toplantıdan çıkacak olan faiz kararı tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkileyecek. Bu toplantıdan düşük faiz kararı çıkması ülkemizde piyasalara hareketlilik katabilir. Bu açıdan ülkemizde milyonlarca vatandaşımız, şirketler ve kurumlar Amerika birleşik devletleri Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararı odaklandı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 07:28
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Anahtar Kelimeler:
FedAmerika
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