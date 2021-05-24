FED faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararları için ABD Merkez Bankası Mayıs ayının sonlarında bir kere daha toplanacak. Bu toplantı sonucunda faiz oranlarının ne olacağı belli olacak. Dolar kurundan ötürü piyasalar ise bu toplantının sonucunu bekliyor.

FED toplantısı ne zaman yapılacak? Karar ne zaman açıklanacak?

Alınan bilgiler doğrultusunda DEF toplantısı 27-28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bunun yanı sıra diğer toplantılar ise 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak.

27-28 Mayıs tarihinde yapılacak olan toplantının kararı ise saat 21.00’de toplantının bitmesi ile açıklanması öngörülüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmalar ve Çin'in emtialar için önlem alacağına yönelik haberlerle emtia piyasasında geçen hafta dalgalı bir seyir izlemişti.

Analistler, Fed'in politika duruşunu değiştirmemesine karşı parasal sıkılaşmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğine dair ihtimalin piyasaların endişe etmesine neden olduğunu ifade etti.