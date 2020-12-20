Fazladan mesaide sınır bulunuyor mu? Fazla mesai yapan çalışanların bilmesi gereken noktalar!

İş yerlerinde kimi zaman çalışanlar fazladan mesai yapabilmektedir. Fazladan mesai yapılması durumunda çalışma süresinde sınır bulunmaktadır. Fazladan mesai kimi zaman ödenen maaşın içinde bulunmaktadır.

Fazladan mesai yapılması durumunda verilen ücretin maaşın içinde olup olmadığı çalışmadan önce yapılan iş sözleşmesinde yer almaktadır. Bu sebeple iş sözleşmesini kabul etmeden evvel iyice okumak ve öyle kabul etmek gereklidir. Çünkü iş sözleşmesi ile kabul edilen fazladan mesainin maaşa dahil olması gibi durumları sonradan değiştirmek mümkün olmayacaktır.

Fazladan yapılan mesailer kanun ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda 45 saatten fazla çalışma fazladan çalışma olarak kabul edilmektedir. Yani hafta içi her gün çalışan kişilerin maksimum 9 saat hafta içine ek olarak Cumartesi de çalışan kişilerin 7,5 saat çalışması gerekmektedir. Bunun dışında ekstra yapılan çalışmalar sebebi ile çalışanlara fazladan çalışmasına karşılık ödeme yapılmalıdır. Fazladan yapılan mesaide çalışma süresinin 50,2 saati geçmesi durumunda iş veren çalışanına fazla mesai için ödeme yapmakta zorunludur.

Fazla mesai yapmasına rağmen ödeme alamayan çalışanlar fazla mesai ücretini alamadığını kanıtlamakla yükümlüdür. Bunun için Yargıtay’a maaş bordrosu, kamera kayıtları, iş arkadaşları gibi kanıtlar sunularak ödemenin yapılması sağlanabilmektedir.