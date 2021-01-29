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FAST ile para gönderme limiti arttırıldı

Geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan FAST (hızlı) para gönderme işlemlerinde limit artırıldı.

29 Ocak 2021 Cuma 12:09
FAST ile para gönderme limiti arttırıldı
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Geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlanan ve milyonlarca kişi için kolaylık sağlayan FAST'te para gönderme limiti artırıldı.

Önceden para gönderme işlemlerin IBAN yada hesap numarası ile yapılırken uzun hesap numaralarını akılda tutmak ve işlem yapmak zor olurken, yeni teknoloji FAST ile 7 gün 24 saat kişilerin kimlk numarası , telefon yada e posta adreslerini alarak para gönderme işlemi yapılabiliyor.

FAST LİMİTİ 1000 TL'^YE YÜKSELTİLDİ

Son gelen haberlere göre FAST teknolojisi ilk olarak geçtiğimiz haftalarda uygulanmaya başlandığında 250 TL olan para gönderme limiti, bugünden itibaran 1000 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan sistem FAST'in uygulanmaya başlandığı 8 Ocak tarihinden itibaren 9 milyon anlık ödeme yapıldı ve sisteme 5,3 milyon kişi kayıt oldu.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:09
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Anahtar Kelimeler:
FastFast Limit
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