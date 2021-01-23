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Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2021 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır? haberine dair en yeni gelişmeler 23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 04:09
Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2021 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.

Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 23.01.2021 04:09
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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