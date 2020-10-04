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Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2020 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 4 Ekim günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? konusunda yeni bilgileri edinin.

04 Ekim 2020 Pazar 09:12
Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2020 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 04.10.2020 09:12
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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