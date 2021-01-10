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Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2021 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?

Birçok kişinin merak ettiği Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 22:48
Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2021 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.

Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:48
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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