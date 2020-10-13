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Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2020 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 13 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

13 Ekim 2020 Salı 13:13
Fakirlik maaşı için gerekli evraklar nelerdir? 2020 fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.


Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 13.10.2020 13:13
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Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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