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Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 04.02.2021 tarihli haberimizde Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

04 Şubat 2021 Perşembe 09:32
Fakirlik maaşı başvuru şartları nelerdir? 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
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Sosyal devlet anlayışı gereği devlet yardımı muhtaç ve engelli vatandaşlara yardımda bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Dayanışma Vakıflarınca verilmektedir. Söz konusu yardımlar maddi olduğu gibi gıda, sağlık yiyecek ve giyecek şeklinde olabiliyor.

Maddi yardımlar ise muhtaç aylığı kapsamında verilmektedir. Muhtaçlık belgesi olan vatandaşlar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına muhtaç aylığı başvurusunda bulunabiliyor. Aynı şekilde engelli vatandaşlarda engel oranı %40’ın üzerinde olması halinde engelli maaşına başvuru yapabilirler. 2020 yılı itibariyle muhtaçlık maaşı 967,07 TL’dir.

Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor?

Fakirlik maaşı başvuruları için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Aylık almak isteyen kişiler başvuru formu doldururken, engelli vatandaşlarında engel durumu belirten sağlık raporunu kuruma iletmelidir.



Son Güncelleme: 04.02.2021 09:32
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Anahtar Kelimeler:
Engelli MaaşıMuhtaçlık BelgesiMuhtaçlık Maaşı
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